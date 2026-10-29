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日劇VIVANT劇情挨批「辱華」 TBS社長：無意敵視特定國家

記者潘維庭／即時報導
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日本TBS電視台播出的諜報劇「VIVANT」第2季遭指劇情辱華，TBS電視台社長...
日本TBS電視台播出的諜報劇「VIVANT」第2季遭指劇情辱華，TBS電視台社長龍寶正峰表示，無意敵視或貶低任何特定國家。（取材自TBS網站）

AI摘要

文章摘要整理：

日劇VIVANT因描寫中國秘密情報組織酷刑情節遭批評辱華，TBS社長回應無意敵視任何國家，但也承認表現方式值得檢討，合作方三麗鷗已取消聯名並致歉。

日本TBS電視台播出的諜報劇「VIVANT」（別班），劇中出現「中國秘密情報組織對日本人施以酷刑」情節，挨批「辱華、抹黑中國、渲染中國威脅論」，與該劇合作、推出聯名產品的卡通品牌三麗鷗也表示取消此次合作並致歉，日媒報導，TBS電視台社長龍寶正峰表示，無意敵視或貶低任何特定國家。

共同社29日報導，龍寶正峰強調，這是完全虛構的娛樂作品。他並表示，TBS的立場是不煽動國家間對立，也不容許訴諸武力或暴力，「沒有傳遞會傷害國民感情的訊息」。

至於劇中「中國秘密情報組織嚴刑拷打日本人」情節，龍寶正峰解釋，是在「表現上具有必要性的前提下進行創作」，但他也提及，「這樣的表現方式是否會讓觀眾感到不滿或恐懼，是值得認真探討的課題。」

「VIVANT」是TBS製作的電視劇，第1季於2023年7月至9月播出，7月起播出第2季。主角設定為自衛隊非官方組織「別班」的情報人員，講述其潛入恐怖組織，在世界各地執行任務的故事，由知名演員堺雅人、阿部寬、二宮和也、松坂桃李、二階堂富美等參演，在日本備受關注。

新京報網指，該劇設定了1個當下「落後」的「中國秘密組織」，對比日本先進的情報機構；此外劇中還設計了中國情報人員對日本情報人員實施切指、刺穿腹部，這些手段，和侵華日軍對中國抗日志士使用過的酷刑高度重合。

日前，中國央廣總台「國際時訊馬上評」稱，「VIVANT」把日軍暴行進行「角色互換式洗白」，把當下的中國當成假想敵，顛倒是非，醜化中國人形象。陸媒「環球時報」也批評該情節「顛倒黑白，把侵華日軍曾施加於中國人民的酷刑嫁接到中方角色身上，通過編造虛假情節渲染中國威脅、美化日本情報行動」。

精華 FAQ

  • 因劇中出現中國秘密情報組織對日本人施以切指、刺腹等酷刑，被認為是在醜化中國、渲染中國威脅論，且情節與侵華日軍曾使用的暴行高度重合，因此引發強烈反彈。

  • 社長龍寶正峰表示，該劇是完全虛構的娛樂作品，TBS無意敵視或貶低任何特定國家，也不鼓勵國家對立或暴力；但他也承認，相關表現方式是否會讓觀眾不滿或恐懼，確實值得檢討。

  • 與VIVANT合作推出聯名產品的三麗鷗也受波及，最後宣布取消此次合作並公開致歉，顯示爭議已從劇集本身延燒到商業合作與品牌形象層面。

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