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稱涉維族強迫勞動 美禁止中國「華大系」企業產品進口

記者賴錦宏／即時報導
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深圳華大基因科技公司。（取材自百度百科）
深圳華大基因科技公司。（取材自百度百科）

AI摘要

文章摘要整理：

美國將華大集團、華大基因與華大智造列入UFLPA實體清單，禁止相關產品進口，指其在新疆涉及強迫勞動；三家公司與中國方面均否認指控。

美國28日宣布，禁止進口華大集團、華大基因及華大智造3間中國基因公司的產品，指相關企業涉嫌在新疆參與強迫勞動。華大集團否認指控，並稱預計被列入清單不會對營運造成重大影響；陸駐美使館則敦促美方停止攻擊及抹黑中國企業。

路透報導，美國國土安全部指出，3間公司涉嫌在新疆參與針對維吾爾族及其他少數民族的強迫勞動。列入《防止強迫維吾爾人勞動法》（UFLPA）實體清單。該部指，華大集團和華大基因在新疆開展基因檢測，並與當地政府合作，協助招募、運送、轉移或接收被迫勞動的人員；華大智造則向當地政府提供基因檢測的設備及相關支持。

美國政府認為，華大集團檢測的基因樣本不僅來自新疆居民，也來自當地的動植物。中國國土安全部還稱，這些企業協助運作1套大規模監控系統，利用基因數據及其他資訊支持更廣泛的壓制行動，包括勞工計劃和拘禁措施。

華大集團則發聲明稱，集團從未參與強迫勞動，尊重國際公認的人權及勞工標準原則。集團表示，在美國的業務占比有限，被列入清單預計不會對營運造成重大影響；總部位於深圳的華大智造亦發聲明稱美方指控與事實不符，強調對任何形式的強迫勞動均採取零容忍態度。

陸駐美大使館則指，美方做法缺乏事實依據，敦促美國政府停止攻擊及抹黑中國企業，並表明將採取必要措施，維護中國企業利益。

UFLPA由美國前總統拜登在2021年簽署，旨在阻止涉及維吾爾人及中國其他少數族裔的強迫勞動商品進入美國市場，追責參與這些行為的實體。北京則否認相關指控；隨著3家企業被列入清單，清單所列實體總數增至190家。影響商品涵蓋棉花、罐裝番茄、電子產品及設備等。

精華 FAQ

  • 美國國土安全部指控華大集團、華大基因與華大智造涉嫌在新疆參與針對維吾爾族及其他少數民族的強迫勞動，因此依UFLPA將其列入實體清單並限制進口。

  • 美方稱華大集團與華大基因在新疆開展基因檢測，並與地方政府合作招募、運送或接收被迫勞動者；華大智造則被指提供檢測設備及相關支持。

  • 華大集團聲明否認參與強迫勞動，並稱在美業務占比有限，影響料不大；華大智造也稱指控不符事實。陸駐美使館則要求美方停止攻擊抹黑中國企業。

新疆 國土安全部

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