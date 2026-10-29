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衛星互聯網產業大會 上海拚2030年在軌衛星逾3000顆

中國新聞組／北京29日電
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AI摘要

文章摘要整理：

上海發布衛星互聯網產業方案，目標2030年形成超3000顆在軌衛星與800億元規模，並透過松江集聚、供需平台及生態加速器強化長三角協同。

2026衛星互聯網產業生態大會26日在上海舉行。上海市官方表示，力爭到2030年實現衛星互聯網科研成果轉化超過100項，在軌衛星總數逾3000顆，培育優質企業等主體逾100家，核心產業規模突破人民幣800億元(約120億美元)。

上海市經信委26日聯合其他部門印發的「上海市衛星互聯網產業創新發展行動方案（2027至2030年）」，提出上述目標。

松江區委書記王華杰在致辭中表示，衛星互聯網是未來資訊基礎設施的重要支柱。松江作為上海市衛星互聯網核心產業集聚區、「千帆星座」所在地及上海6G未來產業培育區，正以「6G+AI+衛星互聯網+天基計算」空天地一體化產業集群建設為牽引，推動產業加速聚鏈成勢。目前全區已集聚上下游企業百餘家。下一步松江將聚焦星地融合應用、太空算力等重點方向持續攻堅，完善政策、金融、人才全鏈條產業生態，誠邀產業鏈上下游企業布局松江、共贏發展。

此外，上海長三角衛星互聯網產業供需平台於大會上正式啟動試運行。平台目前已彙聚2千餘條供需訊息，完成超過百家單位供需撮合，具備供需清單發布、智慧匹配、意向對接等核心功能，將有力推動長三角產業高效協同。

此次的大會也正式啟動面向5G-A（6G）的智慧感知通信一體化生態加速器建設。由長三角投資（上海）有限公司牽頭，聯合華為打造面向新一代通信產業生態加速器，構建覆蓋技術驗證、樣機測試、商業驗證、市場推廣等全鏈條服務。

另外，全球移動通信系統協會（GSMA）聯合產業夥伴發起「衛星通信與移動通信融合發展倡議」並同步啟動生態夥伴計畫，圍繞天地協同、產業鏈協作、融合應用創新、國際交流等方向深化合作，推動地面網路與衛星網路優勢互補，首批應用成果計畫於明年MWC上海期間發布。

精華 FAQ

  • 上海設定到2030年，衛星互聯網科研成果轉化超過100項、在軌衛星總數逾3000顆，培育優質企業逾100家，並把核心產業規模推升至800億元。

  • 松江被定位為上海衛星互聯網核心產業集聚區，也是「千帆星座」所在地與6G未來產業培育區，將以6G+AI+衛星互聯網+天基計算推動產業聚鏈成勢。

  • 大會啟動長三角衛星互聯網產業供需平台試運行，並推動面向5G-A與6G的智慧感知通信一體化生態加速器建設，另由GSMA發起融合發展倡議與生態夥伴計畫。

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