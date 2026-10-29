我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

蘋果首款觸控MacBook Pro11/6開賣 OLED、動態島上身

破數百年壁壘…中國發起聯國可轉讓貨物單證 26國簽約

中國新聞組／北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
非洲國家迦納26日舉行簽約儀式，26國簽署大陸發起的「聯合國可轉讓貨物單證公約」...
非洲國家迦納26日舉行簽約儀式，26國簽署大陸發起的「聯合國可轉讓貨物單證公約」。(取材自迦納外交部)

AI摘要

文章摘要整理：

中國主導的聯合國可轉讓貨物單證公約在迦納簽約，首批有26國加入，將以跨運輸方式單證制度打通貨權與融資障礙。

中國所發起的「聯合國可轉讓貨物單證公約」，簽約儀式26日在迦納首都阿克拉舉行，包括中國、迦納在內的26個國家成為「公約」首批簽約國。「公約」通過在國際規則層面創設適用於所有跨境運輸方式的「可轉讓貨物單證」，打破數百年來只有海運提單才能代表貨權的制度壁壘。

中國商務部副部長蔣成華出席簽約儀式並代表中國政府簽署公約。蔣成華表示，該制度創新填補了國際規則空白，為跨境運輸單證的融資交易提供國際法治保障，將有效緩解企業參與國際貿易的資金壓力，降低跨境陸上貿易交易成本，為全球貿易高質量發展注入新動能。

蔣成華也表示，中國願與各締約國一道，盡快完成國內審批程序，也期待更多國家加入「公約」，使「公約」紅利惠及更多國家，為全球貿易繁榮和各國人民福祉做出貢獻。迦納貿易、農商與工業部長伊麗莎白．奧福蘇—阿賈雷表示，迦納作為「公約」首批簽署國之一，將隨後跟進立法並試點可轉讓貨物單證。

聯合國國際貿易法委員會秘書長安娜．喬賓—布萊特說，該公約有助於減少不確定性、增強韌性、促進貿易融資、支持貿易數位化，並提高國際供應鏈效率。她對中國政府將「公約」項目提交聯合國國際貿易法委員會表示感謝。

據指出有60餘國和地區代表團共約400人參加了「公約」簽約儀式。「公約」此後將在紐約聯合國總部開放供各國簽署。該「公約」由中國發起並引領達成，經第80屆聯合國大會於去年12月審議通過。「公約」創設適用於所有跨境運輸方式的「可轉讓貨物單證」，打破數百年來只有海運提單才能代表貨權的制度壁壘。

聯合國官網曾指出，這一具有里程碑意義的條約將海運提單長期確立的優勢拓展至所有運輸方式。通過一份紙質或電子形式的單一可轉讓單證，即可代表經由公路、鐵路、航空或海運運輸的貨物，有史以來尚屬首次。該公約為在途貨物創設了一種新型貨物單證，允許貨物在運輸途中靈活轉賣或用作抵押。這既方便企業獲取所需融資，也能確保貨物無論採用何種運輸方式，即便遭遇意外情況仍可正常流轉。

精華 FAQ

  • 簽約儀式於26日在迦納首都阿克拉舉行，中國與迦納等26個國家成為首批簽約國，之後公約還將在紐約聯合國總部開放供各國繼續簽署。

  • 它把海運提單長期享有的貨權代表功能，擴展到公路、鐵路、航空與海運等所有跨境運輸方式，讓單一紙本或電子單證也能代表在途貨物。

  • 公約可讓貨物在運輸途中轉賣或抵押，提升企業取得融資的能力，緩解資金壓力，並降低跨境交易成本，進一步提高國際供應鏈效率與貿易韌性。

商務部 供應鏈 聯合國

上一則

河北盧龍甘薯產值破10億元 帶動6000多農戶增收

下一則

中泰校企合作共建實訓基地 培養新能源車人才

延伸閱讀

俄羅斯杜馬通過協議 中國與俄羅斯將合建新一條跨境鐵路

俄羅斯杜馬通過協議 中國與俄羅斯將合建新一條跨境鐵路
荷莫茲海峽受阻 巴拿馬運河貨物通行量創新高

荷莫茲海峽受阻 巴拿馬運河貨物通行量創新高
油電車進口減半不夠 歐盟將限制中國商品進口

油電車進口減半不夠 歐盟將限制中國商品進口
聯合國警告：荷莫茲海峽化肥運輸若持續卡關 亞非將面臨糧食危機

聯合國警告：荷莫茲海峽化肥運輸若持續卡關 亞非將面臨糧食危機

熱門新聞

藍思科技董事長周群飛。（取材自新華網）

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

2026-10-27 22:35
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

2026-10-24 07:30
美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

2026-10-24 21:31
稀土金屬「釔」的樣品。路透

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

2026-10-21 11:25
10月24日，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。（新華社）

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

2026-10-24 14:47

超人氣

更多 >
台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元
有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動
美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資
還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉
競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱

競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱