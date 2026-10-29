破數百年壁壘…中國發起聯國可轉讓貨物單證 26國簽約

非洲國家迦納26日舉行簽約儀式，26國簽署大陸發起的「聯合國可轉讓貨物單證公約」。(取材自迦納外交部)

AI摘要 文章摘要整理： 中國主導的聯合國可轉讓貨物單證公約在迦納簽約，首批有26國加入，將以跨運輸方式單證制度打通貨權與融資障礙。

中國所發起的「聯合國 可轉讓貨物單證公約」，簽約儀式26日在迦納首都阿克拉舉行，包括中國、迦納在內的26個國家成為「公約」首批簽約國。「公約」通過在國際規則層面創設適用於所有跨境運輸方式的「可轉讓貨物單證」，打破數百年來只有海運提單才能代表貨權的制度壁壘。

中國商務部 副部長蔣成華出席簽約儀式並代表中國政府簽署公約。蔣成華表示，該制度創新填補了國際規則空白，為跨境運輸單證的融資交易提供國際法治保障，將有效緩解企業參與國際貿易的資金壓力，降低跨境陸上貿易交易成本，為全球貿易高質量發展注入新動能。

蔣成華也表示，中國願與各締約國一道，盡快完成國內審批程序，也期待更多國家加入「公約」，使「公約」紅利惠及更多國家，為全球貿易繁榮和各國人民福祉做出貢獻。迦納貿易、農商與工業部長伊麗莎白．奧福蘇—阿賈雷表示，迦納作為「公約」首批簽署國之一，將隨後跟進立法並試點可轉讓貨物單證。

聯合國國際貿易法委員會秘書長安娜．喬賓—布萊特說，該公約有助於減少不確定性、增強韌性、促進貿易融資、支持貿易數位化，並提高國際供應鏈 效率。她對中國政府將「公約」項目提交聯合國國際貿易法委員會表示感謝。

據指出有60餘國和地區代表團共約400人參加了「公約」簽約儀式。「公約」此後將在紐約聯合國總部開放供各國簽署。該「公約」由中國發起並引領達成，經第80屆聯合國大會於去年12月審議通過。「公約」創設適用於所有跨境運輸方式的「可轉讓貨物單證」，打破數百年來只有海運提單才能代表貨權的制度壁壘。

聯合國官網曾指出，這一具有里程碑意義的條約將海運提單長期確立的優勢拓展至所有運輸方式。通過一份紙質或電子形式的單一可轉讓單證，即可代表經由公路、鐵路、航空或海運運輸的貨物，有史以來尚屬首次。該公約為在途貨物創設了一種新型貨物單證，允許貨物在運輸途中靈活轉賣或用作抵押。這既方便企業獲取所需融資，也能確保貨物無論採用何種運輸方式，即便遭遇意外情況仍可正常流轉。