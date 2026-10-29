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解放軍集訓發舊公文包 用完須歸還 武警回收舊配件

記者林宸誼／綜合報導
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中國國家主席習近平3月要求推進軍費預算管理改革，解放軍今年持續強調勤儉建軍。圖為...
中國國家主席習近平3月要求推進軍費預算管理改革，解放軍今年持續強調勤儉建軍。圖為14屆全國人大四次會議3月開幕時，解放軍代表團步入人民大會堂會場。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

解放軍多個單位落實勤儉建軍，透過回收舊零件與循環使用公文包，降低採購成本並提升訓練保障效率。

中國強調勤儉建軍，武警河南總隊某支隊維修工作室，將破損器材上的無損零部件進行分類收納，用於自行研製和改進訓練器材，「變廢為寶」。空軍某部專業骨幹集訓中，則將有使用痕跡的舊公文包發給參訓官兵。

解放軍報26日刊文稱，武警河南總隊某支隊維修工作室，在每次裝備保養、器材檢修結束後，官兵都會將破損器材上的無損零部件進行分類收納，用於自行研製和改進訓練器材，「變廢為寶」。各班組還聯合開展「零件共享」活動，同類型閒置配件互通有無，實在無法重複使用的廢料再統一回收處置。

「我們自主設計的移動靶機、擴容彈匣，靠回收舊配件省下不少採購經費，」一名官兵說，「不用額外申請器材經費，就能緊貼實戰需求改良訓練裝備。訓練效果提上去了，保障成本降下來了。」

該報24日還發文指，空軍某部貫徹勤儉節約要求，「本次集訓不發新公文包」，稱參訓官兵統一領用舊包，還需在集訓結束後歸還，下次重複使用。報導稱，在空軍某部專業骨幹集訓中，參訓官兵獲發有使用痕跡的舊公文包，有參訓人員稱「一度以為是工作人員發錯了」。

上述該部機關助理員張楠表示，過去每次集訓或大型會議均發放新公文包，使用率不高。經常參加集訓、會議的官兵，往往收了一疊公文包。該部領導為把勤儉節約要求落到實處，建立公文包「統一採購、集中保管、會前配發、會後收回、清潔消殺、循環使用」的管理模式，集訓結束後統一歸還並登記台帳，嚴禁私自丟棄。

軍方今年持續強調「勤儉建軍」。中國國家主席習近平於3月要求推進軍費預算管理改革，強化全鏈條管控與績效評估，「把每一分錢都用在刀刃上」；6月，中央軍委辦公廳印發措施，要求全軍樹牢「過緊日子」思想，注重成本控制與全程管控，切實提高軍隊建設的質量與效益。

精華 FAQ

  • 該支隊在裝備保養與檢修後，將破損器材上仍完好的零件分類收納，供自主研製與改進訓練器材使用，並透過零件共享與統一回收，達到變廢為寶的效果。

  • 空軍某部為落實勤儉節約，取消每次集訓都發新包的做法，改採舊公文包循環使用。公文包會統一採購、集中保管、會前配發、會後回收並清潔消殺。

  • 報導反映軍方今年持續推動勤儉建軍，強調成本控制、全程管控與績效評估，並要求把軍費更精準用於實戰需求，以提升建設質量與效益。

河南 解放軍

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