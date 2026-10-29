訪華首站 德總統在合肥體驗智駕 強調確保繼續經濟合作
史坦麥爾時隔8年訪華首站選合肥，參訪大眾研發中心並親自體驗智能電動車，強調中德應持續經濟合作、互利共贏。
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史坦麥爾時隔8年訪華首站選合肥，參訪大眾研發中心並親自體驗智能電動車，強調中德應持續經濟合作、互利共贏。
德國總統史坦麥爾27日至31日對中國進行國事訪問，27日開啟首站安徽行程，並前往合肥駱崗公園，了解中國城市可持續發展理念，走進德國老牌車企大眾在華的研發中心，親自駕駛一汽大眾純電SUV ID.AURA T6，體驗中德合作研發的智能電動汽車，以及輔助駕駛和自動泊車功能。他認為，中德企業協同研發人工智能在車輛當中的應用給彼此帶來紅利，應確保繼續經濟合作，中德互利共贏。對史坦麥爾時隔八年再訪華，首站為何選安徽？專家表示，合肥這條線路，錨定了中德合作最核心的經貿板塊。
綜合大公報、德新社、央視新聞、北京青年報、安徽日報報導，史坦麥爾在訪問第一站合肥時說，「當德國人來到這裡時，可能會驚訝地發現，德國以及德國技術在中國仍然多麼備受推崇」、「我們必須努力確保經濟合作不會終止，而是繼續下去，實現雙方互利共贏。」
據報導，史坦麥爾訪華首日上午，前往德國老牌車企大眾在華的研發機構，這裡也是大眾在德國之外規模最大的研發中心。只聽講解意猶未盡，史坦麥爾和夫人還親自來到測試跑道體驗無人駕駛技術，親自駕駛一汽大眾純電SUV ID.AURA T6，下車後還不忘體驗用手機遙控泊車。
不同於早年的「德國技術、中國組裝」，史坦麥爾見證着中德企業全新的協同創新給彼此帶來的紅利。史坦麥爾表示，大眾汽車集團在這裡投資於一家德中合資企業，大眾在此也參與到迅猛的技術發展之中，各類研發成果若在這裡落地，可輸出至歐洲乃至德國，投入生產。
另據封面新聞報導，北京外國語大學歐盟與區域發展研究中心主任崔洪建分析，安排地方參訪是常規設置，而合肥這條線路，錨定了中德合作最核心的經貿板塊。參訪大眾研發中心可了解汽車產業合作成果，駱崗公園則呈現綠色城市發展議題。
據報導，史坦麥爾此行到訪李鴻章故居，恰逢李鴻章出訪德國130周年。這一安排傳遞何種外交信號？崔洪建說，中方一直主張，德國看待對華關係，應當具備歷史視野、長遠眼光，不能局限於一時一事的短期矛盾。這次行程安排，可以看作德方對這一主張的回應。
報導指出，合肥行程聚焦中德合作最核心的經貿板塊，尤其是汽車產業與綠色城市發展。安排參訪大眾研發中心與駱崗公園，正好呈現產業合作與可持續理念。 他在大眾在華研發中心親自駕駛一汽大眾純電SUV ID.AURA T6，並體驗無人駕駛、輔助駕駛及手機遙控泊車等功能，對智能電動汽車合作成果印象深刻。 史坦麥爾表示，應確保經濟合作繼續下去，讓雙方互利共贏。專家也認為，這次安排顯示德方重視歷史視野與長遠合作，回應中方對穩定雙邊關係的期待。
精華 FAQ
報導指出，合肥行程聚焦中德合作最核心的經貿板塊，尤其是汽車產業與綠色城市發展。安排參訪大眾研發中心與駱崗公園，正好呈現產業合作與可持續理念。
他在大眾在華研發中心親自駕駛一汽大眾純電SUV ID.AURA T6，並體驗無人駕駛、輔助駕駛及手機遙控泊車等功能，對智能電動汽車合作成果印象深刻。
史坦麥爾表示，應確保經濟合作繼續下去，讓雙方互利共贏。專家也認為，這次安排顯示德方重視歷史視野與長遠合作，回應中方對穩定雙邊關係的期待。
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