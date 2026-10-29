中追索成功 澳洲返還北宋帝陵2文物 分別為武文官像頭部

宋代皇陵的兩件流失文物，分別是北宋皇陵永裕陵武官像頭部（左）和永昌陵文官像頭部。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 澳洲國家美術館在坎培拉向中國返還2件流失海外的北宋皇陵石刻，分別屬永昌陵與永裕陵，中方依國際公約與雙邊機制成功追索。

澳洲 28日下午在首都坎培拉的澳洲國家美術館，向中國返還兩件流失海外的北宋皇陵石刻文物，分別為宋太祖趙匡胤永昌陵的文官像頭部，以及宋神宗趙頊永裕陵的武官像頭部。兩件石刻於1990年代運出中國，1995年入藏該館，中國去年正式啟動追索。中方表示，兩國文遺保護合作，體現共同踐行國際公約重要成果。

澳洲國家美術館館藏資料顯示，兩件文物均來自河南 省，材質為石灰岩。永昌陵文官像頭部高70公分、重223公斤；永裕陵武官像頭部高68公分、重132公斤。館方將文官像頭部年代標為西元976年，武官像頭部則為1085年。

央視報導，永昌陵、永裕陵位於河南鞏義，當地留存中國規模最大、保存相對完整的北宋皇陵石刻群，包括人像、瑞獸等造型豐富、雕刻精湛的石像生。此次返還的文官、武官像頭部，屬於宋代石刻藝術的代表性遺存。

據館藏紀錄，兩件石刻於1995年由香港收藏家徐展堂透過美術館基金會捐贈。館方推定，文官像頭部可能於1990年至1995年間被移離永昌陵並運出中國；武官像頭部則可能於1994年4月至1995年間被運出中國，部分流轉經過不詳。

而中國國家文物局會同公安部及河南省文物、公安部門調查形成證據材料，去年向澳洲國家美術館提交備忘錄，請澳方返還上述文物，正式啟動追索工作。

香港文匯報報導，中國國家文物局與駐澳洲使館密切配合，在聯合國教科文組織1970年公約框架下，基於中澳兩國2009年簽署的關於文物保護的政府間諒解備忘錄、澳洲國家美術館2021年發布的盡職調查和溯源及流轉歷史研究政策，最終實現兩件流失文物回歸祖國。

中國國家文物局副局長唐煒、中國駐澳洲大使劉勁松、澳洲國家美術館館長尼克米采維奇等出席返還接收儀式並致辭。來自澳洲外交貿易部、聯邦藝術部等相關機構的代表參加儀式。

在返還接收儀式上，中方表示，此次合作是中澳共同踐行國際公約、保護文化遺產的重要成果，將進一步促進中澳兩國人文交流和民心相通。澳方則表示，文物返還體現了對文化遺產的尊重、責任擔當和國際夥伴關係。

澳方表示，文物返還不僅是實物的移交，更體現了對文化遺產的尊重、責任擔當和國際夥伴關係。此次返還有助於深化澳中友好關係，推動雙方在文化遺產保護領域持續開展合作。

中國國家文物局副局長唐煒（右）於當地時間10月28日在澳洲坎培拉，向澳洲國家美術館館長尼克米采維奇遞交感謝狀。(新華社)