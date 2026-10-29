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姆巴佩辱「教員」？ 風波背後的中國年輕人「毛澤東熱」

中國新聞組／北京29日電
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姆巴佩坦承最喜歡把他的臉P在毛澤東身上的惡搞圖，沒想到惹出大風波。（取材自X平台...
姆巴佩坦承最喜歡把他的臉P在毛澤東身上的惡搞圖，沒想到惹出大風波。（取材自X平台）

AI摘要

文章摘要整理：

姆巴佩一句疑似影射毛澤東的玩笑，在中國引爆爭議，折射年輕世代「毛澤東熱」與官方尊毛紅線之間的張力。

法國足球巨星姆巴佩因受訪時，被問及最喜歡的表情包時，他提及有人將其臉孔合成至某段影片，並稱「我記得他好像是個中國獨裁者」。雖然姆巴佩未點名，但網路指其影射毛澤東。姆巴佩一句玩笑話，在中國引發軒然大波。這場抵制風潮中，背後凸顯的是中國年輕人的「毛澤東熱」。

綜合BBC、德國之聲及港媒分析，針對姆巴佩的輿論呈現兩極。有人為「傷害中國人民感情」搖旗吶喊，亦有看過影片的網民憤怒質問：「他怎麼敢說我們教員？」

在中國年輕人的網路語境中，「教員」是對毛澤東的代稱。當前經濟增速放緩，就業與房價等社會矛盾加劇，毛澤東關於階級與反資本支配的論述，被部分「Z世代」視為理解處境的框架，B站相關影片播放量高企，「毛澤東選集」更長期躍居清華大學圖書館借閱榜首。

然而，歷史對毛澤東的評價極具爭議。1949年毛澤東在「論人民民主專政」中曾直言：「『你們獨裁。』可愛的先生們，你們講對了，我們正是這樣。」1958年，他亦曾將自身治理與秦始皇對比。自土改、大躍進至文化大革命，各項政治運動造成數千萬人非正常死亡。1981年中共「歷史決議」亦承認其「個人專斷作風」及「個人崇拜」，稱文革造成了建國以來最嚴重的挫折。

而「辱毛」之所以成為當前紅線，源於近年官方意識形態的轉向。18大以來堅決反對「非毛化」，強調全盤否定毛澤東將導致「天下大亂」。官方高度「尊毛」，並嚴懲涉及毛澤東的批評言論，如前央視主持畢福劍飯局事件及藝術家高兟被判刑等。

姆巴佩事後稱提及表情包並非否定歷史，而是意識到歷史上的獨裁者確實造成過傷害。然而在當前「尊毛」與紀念長征的政治氛圍下，姆巴佩直接撞上槍口，這場風波已超出一場球星言論爭議，深刻折射出當代中國在歷史評價、網路青年文化與官方政治紅線之間的複雜張力。

精華 FAQ

  • 他在受訪時提到有人把自己的臉合成進影片，並說對方像「中國獨裁者」，雖未點名毛澤東，仍被中國網民視為影射，引發抵制與批評聲浪。

  • 在經濟增速放緩、就業困難與房價壓力下，部分Z世代把毛澤東的階級與反資本論述當成理解現實的框架，也使相關內容在網路上熱度上升。

  • 文章指出，18大以來官方強調反對「非毛化」並高度尊毛，對涉及毛澤東的批評常採嚴厲處置，因此姆巴佩的言論剛好撞上政治與輿論紅線。

德國 中共 姆巴佩

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