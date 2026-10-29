姆巴佩在中代言年收1.6億 占全球收入38% 恐遭天價索償

姆巴佩被指辱華，中國多家廠商先後與其切割。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 姆巴佩因涉華不當言論引發中國市場集體切割，代言收入與商業版圖重挫，外媒估其可能損失逾1億美元，並面臨後續違約金與長期合作流失。

西甲皇家馬德里球星姆巴佩 被指辱華事件持續升溫，中國多家廠商先後與其切割，據英國金融時報報導，姆巴佩比此前在中國市場的年度代言收入近2200萬歐元（約人民幣1.6億元），占其全球商業收入約38%，這次遭集體解約，等同直接損失近四成穩定收入。一旦姆巴佩徹底失去中國市場的長期商業機會，未來潛在商業損失「至少1億美元」（約6.67億人民幣）起步。而中國官媒也對此表態，稱姆巴佩恐面臨難以想像的「天文數字」賠償。

據看看新聞報導，姆巴佩涉華不當言論事件爆發後，中國市場在不到24小時內完成品牌解約、平台清退的全鏈條動作。英國金融時報將此事件定性為「頂級體育明星觸碰區域市場紅線的典型失誤」，並指這次多家頭部品牌集體解約，直接讓他損失了近四成的穩定商業收入，且後續幾乎沒有任何挽回的可能。

該報援引一位常駐上海的體育商業分析師的觀點指出，姆巴佩團隊過去兩年一直把中國市場當作他商業版圖的核心增量，甚至為了適配中國市場，專門調整了他的社交媒體發布節奏，刻意增加和中國球迷的互動內容，這種「精準設計的友好」和他這次公開場合的惡意發言形成強烈反差。

而中國官媒也對此發文表態了立場。中新社「國是直通車」發文指出，姆巴佩因訪談中的涉華不當言論，除多家廠商陸續宣布終止代言，「姆巴佩恐面臨難以想像的『天文數字』賠償」；很多之前和皇馬有過初步接觸，還沒有正式落地的國內品牌合作，大概率也會重新評估風險，選擇暫時觀望，甚至直接取消合作計畫。

另據美國知名體育商業媒體「Sportico」分析，姆巴佩本賽季全球贊助收入約為3000萬美元（約2億人民幣），其中僅中國品牌貢獻的代言費就占至少三分之一。體育經濟專家直言，一旦姆巴佩徹底失去中國市場的長期商業機會，未來潛在商業損失「至少1億美元」起步。

而除了代言收入或將縮水，姆巴佩所面臨的，還有代言公司解約後產生的違約金；「品牌集體解約之後，姆巴佩的『天價』帳單才剛剛開始。」

西班牙「馬卡報」認為，由於大量中國企業與姆巴佩終止商業合作關係，皇馬也會損失一部分利潤。此外，皇馬國際商品銷售額的10%到15%來自中國，而姆巴佩的球衣是其中最暢銷的商品。