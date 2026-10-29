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辱毛風波／姆巴佩球衣遭拋售、降價九成 有人把球衣燒了

中國新聞組／北京29日電
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姆巴佩受訪表達喜愛將其頭像改圖至毛澤東身上，面對中國企業的抵制浪潮，緊急發布三語...
姆巴佩受訪表達喜愛將其頭像改圖至毛澤東身上，面對中國企業的抵制浪潮，緊急發布三語聲明致歉。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

姆巴佩因在訪談中談及毛澤東迷因圖被中國輿論指為「辱華」，引發品牌解約、商品下架與二手球衣暴跌，連燒球衣影片也在網路流傳。

西甲皇家馬德里法籍球星姆巴佩因稱最愛「換臉毛澤東」迷因圖遭中國官媒和網友以「辱華」為由集體抵制，儘管姆巴佩、西甲和皇馬先後道歉，仍止不住怒火，多家中國合作廠商宣布終止與姆巴佩的代言，多地超市及騰訊主動下架姆巴佩相關商品。全球大尺寸電視龍頭之一海信也譴責皇馬，連姆巴佩的球衣也在二級市場遭拋售，最多降價九成。外媒報導稱中國網上甚至出現民眾焚燒印有姆巴佩名字球衣的視頻，憤怒情緒持續升溫。

綜合中國新聞周刊等媒體報導，姆巴佩發表涉華不當言論後，多家中國品牌在一天之內相繼宣布終止與他的全部合作，包含與姆巴佩合作僅半年的東鵬飲料，和蒙牛乳業、妙可藍多等。下架動作28日仍持續，包括河南、湖南等多地超市主動下架姆巴佩相關飲品及相關商品。

遊戲圈也加入清算行列，騰訊旗下「FC ONLINE」、「FC足球世界」已掛出公告，表示「已第一時間啟動下架各個外部渠道中的相關球員素材」。

另全球大尺寸電視、激光電視市場龍頭之一海信，被傳與姆巴佩也有代言合作，而事發後一直未有動作挨批。海信28日發聲明表示，「海信與姆巴佩本人之間不存在任何直接代言或商業合作關係；海信與皇家馬德里俱樂部在中國市場不存在任何形式的合作，目前海信與皇馬俱樂部的贊助區域僅限於西班牙地區。」並表示事發後，公司已第一時間通過正式郵件向皇家馬德里俱樂部高層進行事件譴責。

另姆巴佩「塌房」後，原本是炙手可熱的收藏品姆巴佩球衣、簽名照等產品，在中國二手交易平台閒魚上多大幅降價拋售。有賣家將一件有Panini認證簽名球衣從9800元人民幣（約1470美元）降至1350元，降幅超86%；一件帶有ICONS認證球衣，從原價3800元降至1280元。賣家表示，要不是「姆巴佩出事」也不會降價處理。另一個有梅西、姆巴佩等球員親筆簽名的足球售價從6800元降至1280元。

另據法廣網報導，一些中國公民拍攝自己用打火機焚燒姆巴佩球衣或損毀印有他頭像的廣告海報的視頻並放上網，在視頻中稱「聽到這些話我簡直氣瘋了。我要對他全面抵制，我永遠不會原諒他。抵制現在就開始！」

報導稱，姆巴佩似乎已經徹底在中國成了不受歡迎的人，自本周初以來，針對姆巴佩的敵意有增無減。

另外，姆巴佩是在接受法國網路節目「The Bridge Show」訪問時談及毛澤東網路迷因，「The Bridge Show」28日聲明說：「我們誠摯地向所有因此感到受傷或被冒犯的人，以及姆巴佩本人和他的合作夥伴致歉，也向任何可能因這起事件而影響與中國及中國人民關係的機構致歉。」

姆巴佩塌房後，球衣在二級市場遭拋售，最多降價九成。(取材自時代周報)
姆巴佩塌房後，球衣在二級市場遭拋售，最多降價九成。(取材自時代周報)

精華 FAQ

  • 他在接受法國網路節目訪問時提到毛澤東相關迷因圖，被中國官媒與網友解讀為不當言論，進而以「辱華」名義發動集體抵制，情緒迅速擴散。

  • 報導指出，東鵬飲料、蒙牛、妙可藍多等品牌宣布終止合作，河南、湖南等地超市下架相關商品，騰訊旗下遊戲也公告移除球員素材。

  • 原本熱賣的簽名球衣與球員周邊在閒魚等平台大幅降價拋售，部分商品降幅超過8成，甚至有民眾上傳焚燒球衣影片，顯示抵制情緒持續升溫。

姆巴佩

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