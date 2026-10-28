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推辱華日劇聯名產品 三麗鷗道歉：停止後續項目及宣傳

中國新聞組╱北京29日電
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三麗鷗與抹黑中國日劇「Vivant」的聯名產品宣傳圖。（三麗鷗社交媒體截圖）
三麗鷗與抹黑中國日劇「Vivant」的聯名產品宣傳圖。（三麗鷗社交媒體截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

三麗鷗因與被指帶有反華敘事的日劇VIVANT推出聯名商品，引發中國社群強烈批評，最終由上海公司道歉並宣布停止相關合作與宣傳。

擁有Hello Kitty、大耳狗、美樂蒂等知名IP的日本三麗鷗公司，近期與涉嫌抹黑中國的日劇「VIVANT」推出聯名產品，引發輿論錯愕與強烈反感。該劇被指將中國人塑造為施暴者，並美化日本自衛隊情報人員，中國官媒環球時報更點名其「用認知戰輿論戰包裝侵略行徑」，遭到廣泛批評。10月28日晚間，三麗鷗（上海）國際貿易有限公司發布聲明：關於與「VIVANT」的聯名商品深表歉意，決定停止本次聯名及所有後續項目及宣傳活動。

三麗鷗與帶有強烈對抗色彩及偏見敘事的日劇「VIVANT」進行商業聯動，嚴重衝擊其IP在廣大受眾心中的情感基礎。繼今年7月首次推出身著劇中「間諜人物」服裝的玩偶後，官方預告第二批聯名產品「已經決定發售」。

這項合作消息曝光後，迅速在社群平台上引發輿論撻伐，許多網友紛紛留言表示「無法接受」、「一邊賺錢一邊傷害消費者情感」。外界指出，一旦品牌與反華內容合作，受損的將不僅是短期銷量，更是長期累積的信任與情感連接。

對於三麗鷗的「失守」，各界感到格外遺憾。三麗鷗創始人辻信太郎曾親歷二戰美軍空襲，目睹戰火對平民的傷害後，以「人人和睦相處」為經營宗旨，寄望透過可愛卡通形象促進理解而非對立。

環球時報評論指出，流行文化作為日本優勢產業，近年頻頻成為右翼思想滲透的工具，如「防衛白皮書」採用漫畫封面包裝軍工擴產，或是電影「永遠的零」淡化加害責任，三麗鷗身為擁有大量青少年受眾的企業，實有必要與錯誤史觀劃清界限。

中國市場對三麗鷗而言至關重要，2026年上半年三麗鷗在中國市場收入達7.81億元人民幣，同比增長超過四成，集團甚至曾表示想在中國本土孵化出下一個大耳狗。然而，過往動漫「我的英雄學院」因使用731部隊侮辱性稱呼「丸太」命名反派，連帶導致聯名服裝品牌WEGO遭到廣泛抵制，前車之鑑歷歷在目。

市場專家強調，跨國企業要在中國市場站穩腳跟，靠的是對歷史文化與消費者的尊重。「人人和睦相處」的理念不應只停留在口號，更應體現在對和平價值的一貫堅守與對右翼勢力的拒絕逢迎上。面對這起爭議事件，三麗鷗有責任也有必要盡快亮明態度，在歷史認知問題上做出正確選擇，不應與日本右翼共舞。

精華 FAQ

  • 因其與被指抹黑中國、帶有偏見敘事的日劇VIVANT推出聯名商品，外界認為品牌等同與反華內容合作，傷害消費者情感並破壞長期信任。

  • 三麗鷗（上海）國際貿易有限公司於10月28日晚間發聲明道歉，宣布停止本次聯名，以及所有後續項目與宣傳活動，試圖平息爭議。

  • 因為中國市場對三麗鷗營收很重要，且公司近年成長明顯；若品牌被認為與右翼或反華敘事站在一起，可能損害銷量、信任與長期IP價值。

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