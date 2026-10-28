「雙邊關係複雜面臨挑戰」 德國總統訪中 30日將晤習近平

德國總統史坦麥爾（左二）昨日在安徽參觀晚清重臣李鴻章故居，他在臉書指出，「德中關係錯綜複雜，無法簡單地用黑白分明的眼光來概括」。(取材自史坦麥爾臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 德國總統史坦麥爾暌違近8年訪中，先走訪安徽了解歷史交流與永續發展，30日再赴北京與習近平等中國領導人會談。

德國 總統史坦麥爾27日凌晨抵達安徽合肥，展開為期五天的國是訪問，這也是他時隔近八年再度訪中。史坦麥爾27日在安徽的行程包括參訪清末大臣李鴻章故居、福斯汽車（中國）科技有限公司，並預計於30日在北京與中國國家主席習近平 會談。

據德國總統府官網消息，史坦麥爾於本月26日至31日對中國進行國是訪問，期間將走訪安徽及北京。此行重點是德國與中國之間多元而複雜的關係，以及雙邊關係所面臨的挑戰。

德國總統府公布的行程顯示，史坦麥爾27日上午參觀李鴻章故居，隨後前往合肥駱崗公園，考察永續城市發展計畫，中午參訪福斯汽車（中國）科技有限公司的研發中心，下午搭乘高鐵前往安徽黟縣。

史坦麥爾在安徽將聚焦1900年前後的中國，以及這段歷史對德中交流的重要意義。

李鴻章曾於1896年訪問德國，今年適逢其訪德130周年。

按照行程，史坦麥爾28日將參訪被列為聯合國教科文組織世界文化遺產的宏村，並前往黃山玉屏景區健行，晚間將搭機前往北京。29日將參訪中國科學院大氣物理研究所，並於北京大學發表演講，獲頒榮譽教授頭銜。

史坦麥爾此行適逢中國20屆五中全會於26日至29日召開。五中全會結束後，史坦麥爾將於30日上午在人民大會堂先後與中國全國人大委員長趙樂際、中國總理李強會談，下午則與習近平舉行會談，並於31日上午搭機返德。

史坦麥爾於2017年當選德國總統，2022年連任。他曾於2018年12月訪問中國，當時走訪廣東、四川及北京。