中船舶港口費 美擬延長豁免2個月 為貿易爭端爭取時間

AI摘要 文章摘要整理： 美國USTR提議將中國關聯船舶費及部分中製港口設備關稅暫停期延長2個月至2027年1月9日，為美中海事與造船爭端續談爭取緩衝。

美國貿易代表署（USTR）提議，將針對中國關聯船舶費用及部分中製港口裝卸設備的關稅 措施暫停期，延長兩個月至2027年1月9日，為美中繼續協商海事、物流及造船業貿易爭端爭取時間。

USTR已於26日在美國聯邦公報刊載提案指，現行暫停措施將於11月9日到期，若延長獲准，將自11月10日起至2027年1月9日繼續暫停。USTR表示，正持續與中國接觸，盼促使中方消除相關行為、政策及做法。

這項措施源自美國依據「1974年貿易法」第301條，對中國海事、物流及造船業展開的調查。

美方指控，中方相關產業政策及補貼措施影響市場競爭、損害美國商業利益，因此提出對中國企業擁有或營運的船舶、中國建造船舶及部分外國建造的汽車運輸船徵收港口費，並對部分中國製港口裝卸設備加徵關稅。

美國於2025年10月14日開始徵收相關港口費，但美國總統川普與中國國家主席習近平同年11月達成貿易安排後，美方自11月10日起暫停措施1年，中國也暫停對美國關聯船舶徵收報復性港口費。

若恢復徵收，中國船東／運營商船舶按每淨噸50美元(約 333人民幣)起計，非中國運營商使用中國建造船舶按每淨噸18美元或每貨櫃120美元中較高者計收；港口起重機額外關稅為100%。

從事美線訂艙、美中跨境電商物流的貨代企業，延期兩個月內無需緊急調整報價體系，可以從容安排後續艙位預訂與合約談判，避免因政策突變引發的報價混亂。

美國煤炭、金屬、農產品出口商是核心受益群體，這類企業的美中航線高度依賴中資關聯船舶，一旦恢復收費，運輸成本將直接大幅上漲，延期為它們爭取到兩個月的成本緩衝與決策調整視窗。美國國家煤炭委員會今年7月發布的報告建議，川普政府永久暫停相關港口費。

值得留意的是，本次延期只是暫停收費，並非永久取消，2027年1月9日後的政策走向仍需以中美後續談判結果為準。

美國航運公司Matson表示，相關費用短暫實施期間，公司曾承擔640萬美元的中國港口反制費；中遠海運估計，若美國港口費持續實施，每年可能面臨約15億美元費用。