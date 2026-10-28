我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB世界大賽／光芒12局逆轉釀酒人 成功續命G5

金雞獎影帝戈治均逝世 享壽90歲 曾出演「秋菊打官司」

中船舶港口費 美擬延長豁免2個月 為貿易爭端爭取時間

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

美國USTR提議將中國關聯船舶費及部分中製港口設備關稅暫停期延長2個月至2027年1月9日，為美中海事與造船爭端續談爭取緩衝。

美國貿易代表署（USTR）提議，將針對中國關聯船舶費用及部分中製港口裝卸設備的關稅措施暫停期，延長兩個月至2027年1月9日，為美中繼續協商海事、物流及造船業貿易爭端爭取時間。

USTR已於26日在美國聯邦公報刊載提案指，現行暫停措施將於11月9日到期，若延長獲准，將自11月10日起至2027年1月9日繼續暫停。USTR表示，正持續與中國接觸，盼促使中方消除相關行為、政策及做法。

這項措施源自美國依據「1974年貿易法」第301條，對中國海事、物流及造船業展開的調查。

美方指控，中方相關產業政策及補貼措施影響市場競爭、損害美國商業利益，因此提出對中國企業擁有或營運的船舶、中國建造船舶及部分外國建造的汽車運輸船徵收港口費，並對部分中國製港口裝卸設備加徵關稅。

美國於2025年10月14日開始徵收相關港口費，但美國總統川普與中國國家主席習近平同年11月達成貿易安排後，美方自11月10日起暫停措施1年，中國也暫停對美國關聯船舶徵收報復性港口費。

若恢復徵收，中國船東／運營商船舶按每淨噸50美元(約 333人民幣)起計，非中國運營商使用中國建造船舶按每淨噸18美元或每貨櫃120美元中較高者計收；港口起重機額外關稅為100%。

從事美線訂艙、美中跨境電商物流的貨代企業，延期兩個月內無需緊急調整報價體系，可以從容安排後續艙位預訂與合約談判，避免因政策突變引發的報價混亂。

美國煤炭、金屬、農產品出口商是核心受益群體，這類企業的美中航線高度依賴中資關聯船舶，一旦恢復收費，運輸成本將直接大幅上漲，延期為它們爭取到兩個月的成本緩衝與決策調整視窗。美國國家煤炭委員會今年7月發布的報告建議，川普政府永久暫停相關港口費。

值得留意的是，本次延期只是暫停收費，並非永久取消，2027年1月9日後的政策走向仍需以中美後續談判結果為準。

美國航運公司Matson表示，相關費用短暫實施期間，公司曾承擔640萬美元的中國港口反制費；中遠海運估計，若美國港口費持續實施，每年可能面臨約15億美元費用。

精華 FAQ

  • 主要是針對中國關聯船舶費用，以及部分中國製港口裝卸設備加徵關稅的暫停措施。USTR希望先維持現狀，避免相關海事與物流成本立即上升。

  • 若提案通過，暫停期將從11月10日延長至2027年1月9日。美方表示，這是為了持續與中國協商海事、物流及造船業爭端，爭取更多談判時間。

  • 美線訂艙、跨境電商物流與貨代業者可避免短期報價混亂；美國煤炭、金屬與農產品出口商也能獲得成本緩衝，降低中資關聯船舶費恢復後的運輸壓力。

關稅

上一則

「雙邊關係複雜面臨挑戰」 德國總統訪中 30日將晤習近平

下一則

一桌1000元…黑龍江新娘設「外賣席」 婚宴爽吃炸雞、奶茶、麻辣燙

延伸閱讀

港媒：美中趕在APEC前談協議 稀土對決零組件 爭貿易休戰最大利益

港媒：美中趕在APEC前談協議 稀土對決零組件 爭貿易休戰最大利益
中國調整無人機、盾構機及挖泥船出口管制 11/18起實施

中國調整無人機、盾構機及挖泥船出口管制 11/18起實施
中國造船業爆單 訂單最晚交期已排到2031年

中國造船業爆單 訂單最晚交期已排到2031年
歐盟擬12月實施貿易多元化措施 加速降低對中國依賴

歐盟擬12月實施貿易多元化措施 加速降低對中國依賴

熱門新聞

美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

2026-10-24 07:30
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

2026-10-24 21:31
稀土金屬「釔」的樣品。路透

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

2026-10-21 11:25
10月24日，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。（新華社）

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

2026-10-24 14:47
著名美籍華裔刑事鑑識專家李昌鈺，今年3月在美去世，終年87歲。他的夫人蔣霞萍於10月18日重陽節抱著李昌鈺的靈骨回到江蘇揚州。將在10月23日舉行李昌鈺追思及安葬儀式。中新社

神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行

2026-10-21 09:22

超人氣

更多 >
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊
中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣
巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空
本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%