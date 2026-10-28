名校生連署促廢習無限任？中央巡視高校 「定有大案爆」
第8輪中央巡視將教育部與31所頂尖高校列入，外界解讀為整治高校腐敗與政治風暴；同時網傳多所名校學生聯署要求廢除習近平無限期連任，聲明迅速遭刪。
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第8輪中央巡視將教育部與31所頂尖高校列入，外界解讀為整治高校腐敗與政治風暴；同時網傳多所名校學生聯署要求廢除習近平無限期連任，聲明迅速遭刪。
中國五中全會的關注度高，伴隨五中而來的「中央巡視」話題，在民間熱度更高。因為每輪「中央巡視」必有主要官員落馬，現在首度將「中央巡視」指向頂級高等院校，定有大案要案爆破，在腐敗深重的高校領域捲起風暴，再波及更廣泛領域包括出現豪門風暴、經濟風暴。另外，中國傳出北大等十餘校學生聯名信，要求廢除中國國家主席習近平無限期連任；但聲明遭秒刪。
伴隨五中召開的同步政治動作，是宣布「第八輪中央巡視」，將在教育部、31家高等院校展開，巡視為期二個半月，正好跨年。對「中央巡視」不知就裡者可能不以為意，但聽聽「中央巡視」、「中管高校」兩個概念，再看看當今中國的高校腐敗，包括招生腐敗、學術腐敗等現實，就知山雨欲來。
所謂「中央巡視」，來自黨章和相關黨內條例的規定，是黨內監督的一種。今次說的「中央巡視」是20屆中央第8輪，也是今年展開的第二輪，最新宣布巡視32個單位，列舉前十看看，排第一是教育部，然後是北京大學、清華大學、中國人民大學、北京師範大學、復旦大學、上海交通大學、西安交通大學、中國科學技術大學、中國農業大學、北京理工大學等。
這31間大學，全部是「985大學」。但更準確和更入骨的說法，這31間大學全部是「中管大學」，今次要巡視的大學大多是副部級單位。
中央巡視出手的理由，有服務國家戰略使命感、解決意識形態薄弱環節、校風學風端正等說法，但就社會言，中國高校早成腐敗深重之地，首先是招生，有高考之外的招生名額腐敗；二是高校有大筆國家撥款，自身的基建工程、採購項目都是重要的腐敗機遇；三是高校有學術腐敗，小到學術職稱、大到國家科研項目，都涉及金錢流動；四是所謂師德師風的腐敗，高校男女教授都有學色交易問題；五是高校行政權力和派系鬥爭激烈，所謂官僚主義、山頭主義等相當普遍。這些問題近年不斷引動一個又一個事件，再衝出校園形成社會震盪。
今次對「中管高校」的政治體檢，一如其他領域，會有一場校園地震。又因教育涉及千家萬戶，頂級高校更涉及諸多豪門子女。最後結果目前難料。
另外，中國政治敏感時刻，網路傳出北京大學、中國人民大學、同濟大學、西安交通大學及廈門大學等14所高校學生聯名發表公開信，要求廢除國家主席無限期延任制、推動民主修憲。相關貼文公開後迅速遭刪除，但內容截圖已在境外流傳，引發關注。
這份名為「一群共和國高校生的聯名呼籲書」的公開信，署名者自稱來自多所大學的大學生與研究生，並在信中提出三大訴求：廢除國家主席無限期延任制、恢復明確任期限制；召開國民修憲會議，擴大人民參與公共權力的機會；保障公民依法討論國事，讓青年能公開表達意見。
不過，連署者實際身分、參與人數，以及是否有人因此遭約談，目前均無法確認。
第8輪中央巡視首次把教育部與31所高等院校列為對象，範圍涵蓋北京大學、清華大學、中國人民大學等多所頂尖高校，且多屬中管副部級單位。 文章列舉高校腐敗包含招生名額、基建工程與採購項目、學術職稱與科研項目、師德師風問題，以及行政權力與派系鬥爭等，認為已成結構性亂象。 聯名信主張廢除國家主席無限期延任制、恢復明確任期限制，並召開國民修憲會議、保障公民討論國事與青年公開表達意見的權利，但真實性尚未證實。
精華 FAQ
第8輪中央巡視首次把教育部與31所高等院校列為對象，範圍涵蓋北京大學、清華大學、中國人民大學等多所頂尖高校，且多屬中管副部級單位。
文章列舉高校腐敗包含招生名額、基建工程與採購項目、學術職稱與科研項目、師德師風問題，以及行政權力與派系鬥爭等，認為已成結構性亂象。
聯名信主張廢除國家主席無限期延任制、恢復明確任期限制，並召開國民修憲會議、保障公民討論國事與青年公開表達意見的權利，但真實性尚未證實。
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