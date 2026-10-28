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姆巴佩辱華風波／當年拿毛澤東開玩笑 央視主持丟工作

中國新聞組／北京28日電
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法國球星姆巴佩日前在網路訪談中，因一番涉及毛澤東的談話被認為「傷害中國人民感情」...
法國球星姆巴佩日前在網路訪談中，因一番涉及毛澤東的談話被認為「傷害中國人民感情」，慘遭中國企業全面封殺。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

姆巴佩因談及把自己臉合成毛澤東的迷因，引發中國企業下架產品與合作中止，文章並以畢福劍當年辱毛遭央視解職的案例，說明相關政治紅線。

法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé）日前在YouTube訪談中表示，他最喜歡的網路惡搞迷因（Meme）是「把自己的臉合成到中國獨裁者（毛澤東）身上」，這番話嚇得中國企業緊急宣布下架姆巴佩相關產品，並終止與其合作。

在中國，什麼玩笑可以開、什麼是絕對不能碰的「紅線」，有著非常鮮明的界限，2015年央視主持人畢福劍因在私人飯局調侃毛澤東，遭官方媒體批判、公開道歉，事業受到重創。

2015年4月，一段約一分鐘的影片在網路流傳，當時擔任央視主持人的畢福劍，在私人飯局演唱革命樣板戲「智取威虎山」，不時加入嘲諷毛澤東的言論。紐約時報當時報導，「智取威虎山」是毛澤東的妻子江青和手下在1960年代打造的八段革命樣板戲和芭蕾舞劇之一，旨在用革命內容取代傳統表演。

畢福劍唱一句點評一句，唱到「共產黨！毛主席！」時，以粗俗言語批評毛澤東，並稱「可把我們害苦了」。唱到「解放區人民鬥倒地主把身翻」時，他又反問：「地主招你惹你了？」席間賓客聽後大笑，影片曝光後卻迅速引發政治風波。現場有兩名西方男子和一名西方女子，這更加劇了人們關於當時究竟有誰在場，以及這段視頻是如何公布的猜測——其中不乏陰謀論。

央視當時聲明，畢福劍的言論造成嚴重社會影響，將依照相關規定嚴肅處理。新華社等官方媒體也接連批判，相關組織更撤銷他的「愛心大使」稱號。

畢福劍隨後在微博公開道歉，表示「我感到非常自責和痛心」，並承諾身為公眾人物，將吸取教訓、嚴格要求自己。因涉及批評前領導人毛澤東，事後畢福劍被迫從央視離職。

今年28歲的姆巴佩是法國職業足球運動員，目前效力西甲俱樂部皇家馬德里並擔任法國國家足球隊隊長。姆巴佩2023年被「時代」雜誌評為全球最具影響力的100人之一，並在2023年和2024年被「富比世」雜誌列為全球收入最高的十大運動員之一。

精華 FAQ

  • 他表示最喜歡的網路惡搞迷因，是把自己的臉合成到毛澤東身上。這番說法被視為踩到中國政治敏感紅線，導致相關企業迅速切割。

  • 報導指出，中國企業緊急宣布下架與姆巴佩相關的產品，並終止和他的合作關係。這反映出品牌面對政治爭議時，會優先避免擴大風險。

  • 文章借畢福劍2015年在私人飯局調侃毛澤東、後來被央視處分的案例，說明在中國批評或調侃毛澤東屬高度敏感議題，容易引發嚴重後果。

YouTube 姆巴佩

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