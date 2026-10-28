中媒：姆巴佩道歉不等於翻篇 皇馬屢踩紅線更不能「裝死」

法國球星姆巴佩在中國擁有廣大球迷，日前卻在網上訪談節目中稱毛澤東是獨裁者，遭中國抵制。圖為他所代言的瓶裝水。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 姆巴佩因涉華言論遭中國市場抵制，雖公開道歉仍難翻篇；中媒同時將焦點指向皇馬是否應正面回應並拿出一致處理態度。

法國足球巨星姆巴佩 涉華言論引發中國市場抵制，儘管他已公開道歉，風波仍未平息。中國媒體質疑，國際球星享受中國球迷支持與市場商機，卻發表被認為傷害中國民眾情感的言論，恐怕難以單憑一句道歉重建信任；道歉不等於翻篇，皇馬更不能繼續「裝死」。事件也將焦點延伸至皇馬的處理態度，考驗國際體壇如何處理球員言行與中國市場之間的矛盾。

極目新聞評論指出，姆巴佩在中國擁有大批球迷，也從中國市場獲得商業利益，相關言論卻引發爭議。文章認為，公眾人物若要在中國從事商業活動，就應尊重中國民眾的情感；道歉只是第一步，能否重新獲得市場接納，仍須觀察後續行動。

比起球員個人道歉，皇馬的態度更受關注。據指，皇馬近年數度捲入涉華爭議，相關處理方式也引發批評。2024年歐冠決賽期間，有皇馬球迷高唱侮辱中國女性的歌曲，中國駐西班牙使館曾提出交涉。2026年2月，皇馬後衛赫伊森因在境外社群平台轉發涉及華人外貌的嘲諷內容遭批評，皇馬官方微博 曾轉發球員的道歉聲明，但其他官方平台未同步表態，被質疑處理方式不一致。同年8月，皇馬官方社群帳號因將西藏與主權國家並列的內容引發爭議，事後刪除貼文，未公開說明。

皇馬過往多次捲入涉華爭議，此次中國足協再度交涉要求公開道歉，姆巴佩與西甲雖已致歉，皇馬仍未正式回應，其處理態度備受關注。

北京廣播電視台旗下「北京時間」評論指出，姆巴佩今年曾因遭受種族歧視而強烈反擊，更應理解尊重他人的重要性。此事也凸顯，國際球星的知名度既是商業資產，也可能成為品牌風險；道歉是否及時、俱樂部立場是否明確，以及後續行動能否與聲明一致，都將影響市場觀感。姆巴佩風波能否平息，仍有待觀察皇馬後續如何回應。