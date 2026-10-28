「吃中國飯，砸中國鍋」姆巴佩風波 中停播賽事 西甲急道歉

姆巴佩聊合成哏圖被指辱華。(取材自X平台＠frenchaicovers)

AI摘要 文章摘要整理： 姆巴佩因涉華言論引發中國市場強烈反彈，央視停播西甲轉播，西甲與姆巴佩相繼致歉，品牌合作與商業布局也受到衝擊。

法國足球巨星姆巴佩 涉華言論引發中國市場抵制，直屬國務院 的中央廣電總台下令叫停西甲及姆巴佩賽事轉播，旗下央視隨即自27日晚起全面停播，讓西甲聯盟在中國市場遭受重創，西甲火速道歉聲明試圖拆彈；北京廣播電視台以「吃中國飯，砸中國鍋」嚴批，中國足協也已與皇家馬德里俱樂部嚴正交涉，要求公開道歉。目前姆巴佩及西甲聯賽均已致歉，但皇馬尚未正式回應。

才與姆巴佩簽約39天、積極拓展中國市場的瑞士運動品牌昂跑（On），更因此面臨商業合作與品牌形象的雙重考驗。

這起風波源於姆巴佩受訪談及最喜歡的網路迷因時，表示喜歡將自己的臉合成在中國前領導人毛澤東身上的惡搞圖，並稱私下打電動時會傳給朋友。相關言論引發中國網路輿論反彈。

中央廣電總台目前已停止涉及西甲及姆巴佩的賽事播出，相關廣告也全面下架。西甲聯盟27日透過官方微博向中國球迷致歉，強調姆巴佩的言論屬於個人表達，不代表聯盟立場，並表示正與中國合作夥伴及相關機構溝通，計畫建立文化認知與溝通規範。

西甲聯盟進一步強調，西班牙足球一向捍衛尊重、包容與跨文化團結，並向中國、各機構及廣大中國人民致以崇高敬意，「我們高度珍視每周支持我們的數百萬球迷，並重申對多年來建立的合作關係具備堅定承諾。」

社群平台小紅書也發布聲明，表示堅決反對傷害民族情感的行為，並指出平台與姆巴佩的內容合作早於2024年12月31日到期，目前正下架相關素材。姆巴佩的小紅書帳號則顯示因違反社群規則遭禁言。

商業層面上，東鵬飲料、蒙牛乳業等品牌陸續切割，昂跑的處境尤其受到關注。這家瑞士運動品牌9月18日才宣布與姆巴佩合作，首款足球鞋原定2027年推出。這項合作原本是昂跑拓展足球市場的重要布局，如今卻遇上代言人形象危機。中國是昂跑近年重要成長市場。截至第一財經相關報導刊出時，昂跑尚未發布正式聲明，但中國社群平台已搜尋不到姆巴佩相關內容。

國際品牌過去也曾因中國市場爭議面臨形象壓力。據報導，Lululemon今年因長城瑜伽活動爭議致歉後，中國市場營收增幅放緩；LVMH也曾指出，旗下路易威登與中國茶飲品牌茉莉奶白的商標訴訟影響第三季初期市場表現。

從中國足協交涉、央視停播到品牌終止合作，姆巴佩風波已延燒至商業層面，後續皇馬是否回應，以及昂跑如何處理合作關係，仍有待觀察。

法國球星姆巴佩在中國擁有廣大球迷，日前卻在網上訪談節目中稱毛澤東是獨裁者，遭中國封殺。（路透）