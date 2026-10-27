我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烘衣紙防靜電 還能「清潔微波爐」？專家提醒3大缺點

跑業務、創業者4生肖「講義氣又坦誠」 各路朋友都來幫

中國落馬貪官 貪腐時間平均17.3年、人均貪腐2千萬美元

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國人民大學反腐敗與廉政政策研究中心主任毛昭暉。(央廣網)
中國人民大學反腐敗與廉政政策研究中心主任毛昭暉。(央廣網)

AI摘要

文章摘要整理：

中國反腐持續高壓，部分落馬中管幹部涉貪時間長、金額高，且十八大後仍不收斂者占多數；官方預料未來一段時間懲腐力度不會放鬆。

香港文匯報指出，據專家統計，中國部分被查「中管幹部」在中共十八大後不收斂、不收手者佔比86%，貪腐行為「潛伏」時間平均為17.3年，貪腐金額人均人民幣1.46億元（約2189萬美元）。目前召開中的二十屆五中全會將進一步明確新時代管黨治黨的方向路徑，預計在未來一段時間，懲治腐敗的力度不會放鬆。

據香港文匯報，中國人民大學反腐敗與廉政政策研究中心主任毛昭暉指出，十八大以來，中共中央堅定不移推進全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭，取得了舉世矚目的巨大成就，特別是在治標方面成績斐然，腐敗存量大幅度降低，不敢腐的目標初步實現。但如中共總書記習近平所說，「反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜」，這主要表現在腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生，並呈現出一系列值得高度關注的新情況新動向。

中央紀委國家監委數據顯示，二十大後的2023年、2024年、2025年，被查「中管幹部」分別為87人、92人、181人；全國紀檢監察機關分別立案62.6萬件、87.7萬件、101.2萬件。今年以來，宣布被查的中管幹部已近60人，不僅人數見新高，還包含中央政治局委員、曾經的「封疆大吏」，現任的「部委掌門」，以及多名位高權重的在任「一把手」、退休多年的「明星官員」等。

毛昭暉認為，逐步攀高的查處案件數量彰顯反腐敗力度不減、節奏不變的鮮明信號，但也表明，遏制腐敗增量、清除存量的任務依然艱巨。

與此同時，隨着世情國情黨情發生深刻變化，反腐敗鬥爭面臨新情況新動向：權力為資本提供保護、資本向政治領域滲透，以商養官、以官護商、官商勾結問題突出，嚴重威脅政治生態和經濟發展環境；預期收益、約定代持、政商「旋轉門」等新型腐敗和隱性腐敗花樣翻新；由風（作風問題）及腐、風腐一體、風腐交織等現象。

毛昭暉表示，預計在未來一段時間，中國懲治腐敗的力度不會放鬆，始終保持高壓態勢、形成有力震懾，做到無禁區、全覆蓋、零容忍。從而進一步淨化政治生態，並為落實「十五五」規劃等中央重大決策部署、全面深化改革清障護航。

精華 FAQ

  • 報導指出，部分被查中管幹部在十八大後仍不收斂、不收手，占比達86%，顯示不少案件不是短期失足，而是長期持續的系統性貪腐行為。

  • 據文中引述專家統計，這些貪腐行為的平均潛伏時間為17.3年，人均貪腐金額達人民幣1.46億元，約合2,189萬美元，反映涉貪規模相當驚人。

  • 文中認為，二十屆五中全會後，反腐方向將更明確，未來一段時間懲治腐敗力度不會放鬆，仍會保持高壓態勢，以達到無禁區、全覆蓋、零容忍的效果。

貪腐 中共 香港

上一則

武漢壽司郎巨鼠在傳送帶狂奔 全場顧客嚇壞

延伸閱讀

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐
中國官場大清洗 今年已68萬人受處分

中國官場大清洗 今年已68萬人受處分
中共五中全會今登場 港媒：料約45人遭逐出中委會

中共五中全會今登場 港媒：料約45人遭逐出中委會
五中全會明登場 洪奇昌：中國進入「強人治國」時代

五中全會明登場 洪奇昌：中國進入「強人治國」時代

熱門新聞

美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

2026-10-24 07:30
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

2026-10-24 21:31
稀土金屬「釔」的樣品。路透

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

2026-10-21 11:25
蒙古大火險波及中國，圖為中方人員前進火線搶救。（取材自微博）

蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

2026-10-19 21:35
10月24日，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。（新華社）

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

2026-10-24 14:47

超人氣

更多 >
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走
長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%
發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航
王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情