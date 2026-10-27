中國落馬貪官 貪腐時間平均17.3年、人均貪腐2千萬美元

中國人民大學反腐敗與廉政政策研究中心主任毛昭暉。(央廣網)

AI摘要 文章摘要整理： 中國反腐持續高壓，部分落馬中管幹部涉貪時間長、金額高，且十八大後仍不收斂者占多數；官方預料未來一段時間懲腐力度不會放鬆。

香港 文匯報指出，據專家統計，中國部分被查「中管幹部」在中共 十八大後不收斂、不收手者佔比86%，貪腐 行為「潛伏」時間平均為17.3年，貪腐金額人均人民幣1.46億元（約2189萬美元）。目前召開中的二十屆五中全會將進一步明確新時代管黨治黨的方向路徑，預計在未來一段時間，懲治腐敗的力度不會放鬆。

據香港文匯報，中國人民大學反腐敗與廉政政策研究中心主任毛昭暉指出，十八大以來，中共中央堅定不移推進全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭，取得了舉世矚目的巨大成就，特別是在治標方面成績斐然，腐敗存量大幅度降低，不敢腐的目標初步實現。但如中共總書記習近平所說，「反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜」，這主要表現在腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生，並呈現出一系列值得高度關注的新情況新動向。

中央紀委國家監委數據顯示，二十大後的2023年、2024年、2025年，被查「中管幹部」分別為87人、92人、181人；全國紀檢監察機關分別立案62.6萬件、87.7萬件、101.2萬件。今年以來，宣布被查的中管幹部已近60人，不僅人數見新高，還包含中央政治局委員、曾經的「封疆大吏」，現任的「部委掌門」，以及多名位高權重的在任「一把手」、退休多年的「明星官員」等。

毛昭暉認為，逐步攀高的查處案件數量彰顯反腐敗力度不減、節奏不變的鮮明信號，但也表明，遏制腐敗增量、清除存量的任務依然艱巨。

與此同時，隨着世情國情黨情發生深刻變化，反腐敗鬥爭面臨新情況新動向：權力為資本提供保護、資本向政治領域滲透，以商養官、以官護商、官商勾結問題突出，嚴重威脅政治生態和經濟發展環境；預期收益、約定代持、政商「旋轉門」等新型腐敗和隱性腐敗花樣翻新；由風（作風問題）及腐、風腐一體、風腐交織等現象。

毛昭暉表示，預計在未來一段時間，中國懲治腐敗的力度不會放鬆，始終保持高壓態勢、形成有力震懾，做到無禁區、全覆蓋、零容忍。從而進一步淨化政治生態，並為落實「十五五」規劃等中央重大決策部署、全面深化改革清障護航。