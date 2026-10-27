孔子學院威脅美國國安？ 中斥「抹黑」

四川成都的孔子學院總部。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國國防部再度將孔子學院視為國安威脅，中國外交部則反批抹黑，強調中美教育交流應受保障。

國防部 日前宣布，將設於美國大學校園內、由中國資助的孔子學院認定為威脅美國國家安全的機構。對此，中國外交部發言人郭嘉昆26日回應，中方反對針對孔子學院的抹黑和汙名化。

澎湃新聞報導，中國外交部26日舉行例行記者會，法新社記者提問，美國上周將設在美國大學校園內的孔子學院文化中心認定為對美國國家安全的威脅，請問中方對此有何回應？

郭嘉昆表示：「我們反對針對孔子學院的抹黑和汙名化，中美教育交流合作有利於增進兩國人民相互了解，是雙向的、互利共贏的，不應該受到干擾和破壞。」

路透此前報導，國防部長赫塞斯23日在社群媒體發布影片表示，孔子學院以偽裝形式在美國大學中運作，五角大廈已將其列入威脅國家安全的機構名單。

赫塞斯指稱，美國有30所大學出現80個以不同名稱、不同章程運作的組織，但使命相同，包括竊取智慧財產權及滲透美國學生的思想。他並表示，國防部在過去兩個月已「系統性地瓦解」這些組織。

美國長期指控孔子學院是中國政府的宣傳工具。參院常設調查小組2019年發布的調查報告指出，中國政府自2006年以來，向美國超過100所學校提供逾1.58億元資助，用於設立及運作孔子學院。報告並指，中方掌握孔子學院的資金、人員配置及活動安排。北京當時駁斥美方指控毫無根據，批評這是典型的冷戰思維。

此外，國會2018年通過立法，限制當時的國防部向設有孔子學院的大學提供部分經費；2020年，川普政府進一步將孔子學院美國中心列為中國的「外國使團」。