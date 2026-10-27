中「從嚴治黨」 估45人遭逐出中委會 軍隊成重災區

AI摘要 文章摘要整理： 中共五中全會以全面從嚴治黨為主軸，預料將追認約45名中央委員與候補委員出局，涉及軍方與黨政高層，反腐整肅規模可能創新紀錄。

中共 20屆五中全會26日起連四天在北京舉行，會議聚焦「持之以恆推進全面從嚴治黨」。據港媒統計，過去一年已有22名中央委員、六名中央候補委員落馬或遭罷免 人大代表職務，加上十多名軍方或黨政要員「失蹤」多時，預料此次全會約有45人被逐出中央委員會，缺席、開除及遞補的中央委員人數可能創下新紀錄。

香港明報指，中共總書記習近平 26日代表中央政治局向全會作工作報告，並就「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」稿，向全會作說明。

報導援引北京政情觀察人士分析，「持之以恆」強調時間長度，「全面」強調範圍廣度，「從嚴」強調措施力度。此次全會被處理的中央委員、候補中央委員人數可能創新高，同樣呼應了「全面從嚴」。

報導指，20屆中央委員原有205人，候補委員171人。過去幾年已有一名中央委員(海關總署前署長俞建華)非正常死亡，14名中央委員和多名候補委員被逐出，包括前國務委員秦剛、前國防部長李尚福、前中央軍委副主席何衛東等。

據統計，過去一年被官方公布落馬或遭罷免人大代表職務的中央委員多達22人，軍方是重災區，達14人。8月下旬，前中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部前參謀長劉振立、戰略支援部隊前司令員巨乾生、中央軍委辦公廳前主任鍾紹軍被罷免人大代表資格；9月下旬，官方開除張又俠、劉振立黨籍，待五中全會追認。

黨政系統方面，前政治局委員馬興瑞、廣西自治區政府前主席藍天立、證監會前主席易會滿、浙江省委前書記易煉紅等人已被開除黨籍，待全會追認。另有六名中央候補委員已落馬，將被逐出中央委員會。

針對五中後的反腐政策方向，亞洲協會研究員牛犇對BBC中文網預測，包括加強對重大項目及財政支出的監管、強化黨委書記問責制、更多利用大數據查處腐敗及擴大紀檢部門權力等。