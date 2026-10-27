新聞透視／五中全會開幕 3個懸念受注目

圖為中共全國政協副主席胡春華(右二)去年8月赴西藏考察。胡春華日前意外缺席長征紀念大會，被部分人士解讀為中共五中全會前的政治清算。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中共20屆五中全會被視為來年政治大事前的準備會，焦點集中在胡春華是否被處置、雙非官員能否列席，以及中央軍委是否補人。

中共 20屆五中全會26日在北京舉行，這次大會主題是中共黨建，最大背景是來年的政治大事之年，所以今次大會其實是個準備之會。中共的大事之年，都要提前做好三大準備，即政治準備、思想準備、組織準備。今次中共五中，看似三大準備都要做，實則重錘落在組織準備。

從五中看大事之年的組織準備，因為中共領導層有密不透風的頂層設計，中共主管部門又有宏大敘事，是以從細微處去領略大勢，從懸念去解惑，大家都輕鬆，比如今次大會「廢太子」會否被辦、「雙非大員」會否上會、兵部會否增補，都是有趣話題。

先說「廢太子」會否被辦。華夏歷史，半部是廢太子史，當今類似廢太子的，是曾被內定的接班人，之前的歷史已眾所知悉，胡春華和已下獄的孫政才，曾被選為接班人，現在一個下獄、一個被篩出決策層，到在高處又在政治邊緣的政協去了。

胡春華本已返朝無望，但不斷被人念起，最新一則是長征紀念大會他的缺席，被一些方面解讀為中共五中前的政治清算。京城前智囊拆解三條，一是長征紀念大會，胡春華可去可不去，因為代表全國政協出席大會者，是政協第一副主席石泰峰，胡春華雖排第二，只是位代表中共的副主席，禮儀性更高；其二，五中全會，胡春華一定要出席，因為他仍是20屆中央委員，無故不出席才是罪過；其三，近期沒有胡春華再被查出問題的消息，也沒有他身體欠佳的消息，該查的查了十年，也就這樣了。

說完「廢太子」，再聽聽「雙非大員」的猜測。所謂「雙非大員」，即不是20屆中央委員、中央候補委員，卻是新科地方諸候或地方和中央部門要職者，能否出席五中全會呢？

根據中共黨章，中央全會有三種出席者，即有三權包括投票權、選舉權和被選舉權的中央委員，沒有三權但仍算中委會成員的候補委員。五中前，不少省級地方換了書記，包括安徽、河南、福建、西藏、甘肅、青海等。新科書記中，王志軍、李樂成、周祖翼、趙龍、胡昌升、吳曉軍等六人是20屆中央委員，羅東川是候補委員，莫高義既不是中央委員也不是候補委員屬「雙非」，可以列席身分參加全會。

最後看兵部會否補人。今天中共國防部是虛牌，真正的兵部或樞密院是中共中央軍委，在本屆大清洗後，中央軍委只餘兩人。今次五中的一個重點是解決軍隊問題，各方都瞪大眼睛，看中央軍委會否重整重組。

歷史上，中央全會上增補軍委成員的先例極多，還包括增補中央軍委主要成員以配合接班布局，如13屆五中，鄧小平辭去軍委主席，由江澤民接任，這麼大的動靜都有，無關緊要的軍委副主席和軍委委員更不在話下。當然，這要看軍委主席本人的意願了。