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兩制台灣方案不照搬港澳 北京學者談和平統一新路徑

中國新聞組╱北京27日電
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AI摘要

文章摘要整理：

北京學者指出，對台研究已形成完整「和平統一、一國兩制」框架，台灣方案將不照搬港澳模式，未來協商重點涵蓋統一步驟、安全互信與治理安排。

中國全國台灣研究會副會長王衛星日前在一場研討會上表示，中國圍繞統一路徑、共同探索「兩制」台灣方案等11個方向持續研究，已形成30餘項具體構想，搭建起完整的「和平統一、一國兩制」政策框架。他並稱，台灣的「一國兩制」不會簡單照搬港澳模式。

中評社報導，第11屆南京大學兩岸關係學術研討會24日在蘇州舉行。王衛星以「台灣社會當讀懂一國兩制實質內涵」為題指，改革開放後，一國兩制構想成型，中共總書記習近平提出「新時代黨解決台灣問題總體方略」（2021年11月19屆6中全會首次提出），系統明確了以民族復興引領統一、探索兩制台灣方案、深化兩岸融合、促進心靈契合的核心路徑，為對台工作提供根本遵循。

他表示，梳理中共對台政策脈絡，中國圍繞統一路徑、台灣地區制度安排、治理架構、財政司法權限、涉外事務、台胞參與國家治理、兩岸交流、台胞權益保障、商談機制、高層交往、共同探索「兩制」台灣方案等11個方向持續研究，形成30餘項具體構想，搭建起完整的「和平統一、一國兩制」政策框架。並稱，台灣問題與港澳問題性質、背景完全不同，絕不會簡單照搬港澳模式。

他表示，未來兩岸協商可全面覆蓋結束敵對狀態、統一步驟規畫、軍事安全互信、台灣合理發展空間、兩岸長遠治理安排等核心議題；但必須堅守六條核心準則，包含錨定一個中國根本底線、堅持兩岸平等協商、持續深化兩岸融合、擴大民間政治對話、堅決遏制台獨分裂和外部干涉、台灣社會客觀認知國家統一政策等。

精華 FAQ

  • 他表示，中國圍繞統一路徑、制度安排、治理架構等11個方向持續研究，已形成30餘項具體構想，並搭建起完整的「和平統一、一國兩制」政策框架。

  • 他指出，台灣問題與港澳問題在性質、背景與治理條件上完全不同，因此台灣方案必須依照兩岸實際情況設計，不能直接套用港澳的既有模式。

  • 他認為協商可涵蓋結束敵對狀態、統一步驟規畫、軍事安全互信、台灣合理發展空間等議題，並須堅守一個中國、平等協商、反對台獨與外部干涉等原則。

習近平 中共

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