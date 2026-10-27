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歐盟擬擴大限制進口中貨 涵蓋化學品、機械 最快明年Q1上路

記者謝守真／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

歐盟為縮減對中貿易逆差，擬於2027年第1季擴大限制中國進口，涵蓋化學品、家具與機械等，並同步與中方談判市場准入與配額安排。

外媒報導，歐盟計畫最快將於2027年首季擴大對中國產品的進口限制，涵蓋化學品、家具及機械等產品，以縮減對中國的貿易逆差。

與此同時，歐洲議會國際貿易委員會代表團於27日訪問中國，並與中國商務部討論中歐貿易政策及市場准入等議題。

彭博引述知情人士透露，歐盟相關措施可能採取進口配額或關稅形式，仿效近期限制混合動力汽車進口的做法，最快可能於2027年第1季公布。

此前，歐盟與北京達成協議，將中國混合動力汽車每年進口量限制在35萬輛。該人士補充，歐盟委員會已還在評估貿易數據，以確認哪些產業符合限制進口的條件，但具體措施及目標產業仍可能在與成員國及中國磋商後調整。

報導提到，歐盟去年對中國貿易逆差達3600億歐元。歐盟委員會主席范德賴恩10月曾稱，歐洲產業界呼籲採取行動，歐盟將作出回應，包括採取更多防禦措施。

知情人士說，相關措施將符合世界貿易組織（WTO）規則，並適用於歐洲經濟區以外的其他國家。

部分知情人士透露，歐盟委員會計畫未來幾周提出方案，落實混合動力汽車進口配額，相關措施預計12月生效，實施4年，首年後中國汽車配額每年增加6%。中國商務部本月曾警告，歐方不能幻想以施壓換取好處，也不要低估中方維護自身利益的決心和能力。

在此同時，歐洲議會國際貿易委員會代表團將於27日至29日訪問北京、杭州及上海，為代表團繼2018年後再度訪中。代表團由委員會主席朗格率領，預計與中國商務部官員會談，並參訪中國高科技企業。

歐洲議會新聞稿寫道，代表團將關切歐盟對關鍵原物料與技術的依賴、中國產能過剩造成的市場失衡，以及歐洲企業在中國面臨的不平等待遇與市場准入問題。中歐近期就混合動力汽車進口達成的諒解，也將列入會談議題。

精華 FAQ

  • 報導指出，歐盟考慮把化學品、家具與機械等中國產品納入限制範圍，並可能以進口配額或關稅方式執行，目的是降低對中國的龐大貿易逆差。

  • 知情人士透露，歐盟相關措施最快可能在2027年第1季公布；至於混合動力汽車的進口配額，則預計先於12月生效，並實施4年。

  • 代表團將在27日至29日訪問北京、杭州及上海，與中國商務部官員討論中歐貿易政策、市場准入、關鍵原物料依賴，以及中國產能過剩等問題。

商務部 歐盟

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