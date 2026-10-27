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五中反腐 前中聯部長劉建超斷崖式貶官 正部降為處級

中國新聞組／北京27日電
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中共中央對外聯絡部部長劉建超，日前傳被帶走調查，如今更傳涉及富國銀行及毛晨月案。...
中共中央對外聯絡部部長劉建超，日前傳被帶走調查，如今更傳涉及富國銀行及毛晨月案。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

劉建超傳因嚴重違紀違法遭斷崖式降級，五中全會則聚焦從嚴治黨與反腐，外界關注此案及後續整肅對高層人事的衝擊。

中共20屆中央委員會第五次全體會議26日在北京登場，會議聚焦嚴治黨及反腐敗工作，外界也關注持續擴大的反腐風暴將如何影響高層人事布局。有消息指出，前中共中央對外聯絡部部長劉建超涉嫌嚴重違紀違法，據稱已遭降級處分，從正部級降為處級，至於是否保留黨籍，目前仍不明朗。官方尚未公布劉建超的調查結果。

香港明報報導，劉建超去年7月起淡出公眾視野，至今已逾一年。中紀委在今年初完成對他的審查報告，認定嚴重違紀違法。消息人士並稱，劉建超的問題比前國務委員兼外交部長秦剛更嚴重。秦剛2023年夏天出事後，同年在三中全會上辭去中央委員職務，據稱後來降為副部級。

現年62歲的劉建超是資深外交官，曾任外交部新聞司司長兼發言人、中國駐菲律賓及印尼大使、外交部部長助理，2015年轉任中央紀委國際合作局局長，之後擔任浙江省委常委、紀委書記。2018年出任中央外事辦副主任，2022年5月接掌中聯部，負責中共對外政黨交流事務。秦剛失勢後，劉建超一度被外界視為外交部長熱門人選，如今卻傳出遭大幅降級，引人關注。

為期4天的五中全會上，總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就「中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」草案作說明。官方媒體報導及會前相關文章均顯示，持續推進反腐敗工作將是會議的重要議題。

反腐力度是否持續加大，也是此次會議受到關注的焦點。「求是」雜誌10月刊登習近平文章，重申反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，要求保持高壓態勢，堅持有腐必反、有貪必肅。

隨著中共明年將迎來第21屆全國代表大會，五中全會如何部署全面從嚴治黨、完善幹部監督制度，以及反腐行動將如何影響高層人事安排，均受到外界關注。劉建超傳出遭降級的消息，則再度凸顯中共高層人事變動與反腐工作的敏感性。

精華 FAQ

  • 消息指出，劉建超涉嫌嚴重違紀違法，已遭降級處分，從正部級大幅降為處級；至於是否保留黨籍，現階段仍未有明確官方說法。

  • 因為五中全會主題之一就是全面從嚴治黨與反腐敗，劉建超又是高層外交系統重要人物，其去向被視為反腐是否延續升級的敏感指標。

  • 他曾任外交部發言人、駐菲律賓及印尼大使、外交部部長助理、中央外事辦副主任與中聯部部長；秦剛失勢後，一度被外界看作接任外交部長的熱門人選。

秦剛 中共

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