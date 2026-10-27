我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑陷龐氏騙局 華埠多年舊友反目成仇

烘衣紙防靜電 還能「清潔微波爐」？專家提醒3大缺點

中國、印尼將在廣東舉行反恐聯訓 劍指菲律賓

記者張鈺琪╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國印尼將於10月下旬至11月上旬在廣東舉行「利刃-2026」陸軍反恐聯合訓練。...
中國印尼將於10月下旬至11月上旬在廣東舉行「利刃-2026」陸軍反恐聯合訓練。圖為2024年11月30日，參加「和平神鷹-2024」聯合演習的中方部隊搭乘運20運輸機抵達印尼雅加達。(取材自央視網)

AI摘要

文章摘要整理：

中國與印尼將在廣東舉行反恐聯訓，藉由軍事合作深化雙邊關係；分析指出，北京同時看重南海制衡與能源運輸安全，雅加達則持續在美中之間維持平衡。

中國與印尼將於10月下旬至11月上旬在廣東舉行「利刃-2026」陸軍反恐聯訓，演練山地攀登、直升機索降及近距離突擊等科目。分析指出，北京深化與印尼的軍事合作，除了強化反恐與能源安全，也有意借助印尼的區域影響力，制衡近年在南海與中國摩擦不斷的菲律賓；印尼則希望在美中兩大國之間維持平衡。

根據中國國防部微信公眾號「國防部發布」消息，這次是中印尼第三次舉行「利刃」系列聯訓，重點包括山地聯合反恐營救，以及有人與無人系統協同訓練。中國與印尼曾於2011年在印尼萬隆、2012年在山東濟南舉行相關演習；2024年底，雙方也在印尼舉行「和平神鷹」人道救援與減災演習。

今年9月22日至25日，中國軍方也派遣分隊赴印尼參加東協防長擴大會「三叉戟決心」實兵演習。該演習以地震及次生複合災害為背景，主要進行廢墟搜救、多國聯合野戰醫療救治、防疫消殺及災害通信應急處置等桌面推演和實兵演習。

美國之音引述台灣淡江大學國際事務與戰略研究所學者林穎佑分析，印尼希望擴大與中國的軍事合作，同時維持與美國的安全關係。反恐屬於非傳統安全議題，政治敏感度較低，有助印尼在不明顯選邊的情況下，拓展與北京的合作。

對中國而言，印尼的戰略價值也涉及能源運輸。印尼位於馬六甲海峽周邊，這條航道是中國能源進口的重要通道，維持穩定的防務關係，有助北京保障能源運輸與區域利益。分析認為，在中菲南海爭端持續之際，北京拉近與印尼的關係，也可能希望借重其東協影響力，牽制菲律賓。

不過，印尼並未放棄與美國合作。今年4月，美印尼同意深化主要防務合作，並探索海上、水下、自主系統及特種部隊訓練等領域，顯示雅加達仍在美中之間尋求安全與合作空間。

精華 FAQ

  • 雙方將於10月下旬至11月上旬在廣東舉行「利刃-2026」陸軍反恐聯訓，屬於中印尼第三次「利刃」系列合作，重點放在反恐營救與實戰化訓練。

  • 科目包括山地攀登、直升機索降、近距離突擊，以及有人與無人系統協同訓練，顯示雙方著重複雜地形下的反恐營救與聯合作戰能力提升。

  • 分析認為，北京除強化反恐與能源安全外，也希望借助印尼在東協的影響力牽制菲律賓；而印尼則同時與美國深化防務合作，持續在美中之間尋求平衡。

印尼 國防部

上一則

中國家戶人口平均降至2.52人 三口之家僅2省

下一則

草蜢出道41年 「華語最長壽不變陣組合」破金氏紀錄

延伸閱讀

霧霾問題爆外交齟齬 印尼削減對新加坡天然氣出口

霧霾問題爆外交齟齬 印尼削減對新加坡天然氣出口
中國軍艦頻穿日本狹窄海峽 日專家示警：灰色地帶行動

中國軍艦頻穿日本狹窄海峽 日專家示警：灰色地帶行動
MSCI意外重砲警告 印尼恐改列獨立市場 股匯雙殺、股市28年最慘

MSCI意外重砲警告 印尼恐改列獨立市場 股匯雙殺、股市28年最慘
印尼股市又慘跌5% MSCI預告連降兩級引爆拋售 外資狂逃波及債市

印尼股市又慘跌5% MSCI預告連降兩級引爆拋售 外資狂逃波及債市

熱門新聞

美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

2026-10-24 07:30
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

2026-10-24 21:31
稀土金屬「釔」的樣品。路透

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

2026-10-21 11:25
蒙古大火險波及中國，圖為中方人員前進火線搶救。（取材自微博）

蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

2026-10-19 21:35
10月24日，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。（新華社）

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

2026-10-24 14:47

超人氣

更多 >
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情
曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走
長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%
發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航