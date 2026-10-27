中國、印尼將在廣東舉行反恐聯訓 劍指菲律賓

中國印尼將於10月下旬至11月上旬在廣東舉行「利刃-2026」陸軍反恐聯合訓練。圖為2024年11月30日，參加「和平神鷹-2024」聯合演習的中方部隊搭乘運20運輸機抵達印尼雅加達。(取材自央視網)

AI摘要 文章摘要整理： 中國與印尼將在廣東舉行反恐聯訓，藉由軍事合作深化雙邊關係；分析指出，北京同時看重南海制衡與能源運輸安全，雅加達則持續在美中之間維持平衡。

中國與印尼 將於10月下旬至11月上旬在廣東舉行「利刃-2026」陸軍反恐聯訓，演練山地攀登、直升機索降及近距離突擊等科目。分析指出，北京深化與印尼的軍事合作，除了強化反恐與能源安全，也有意借助印尼的區域影響力，制衡近年在南海與中國摩擦不斷的菲律賓；印尼則希望在美中兩大國之間維持平衡。

根據中國國防部 微信公眾號「國防部發布」消息，這次是中印尼第三次舉行「利刃」系列聯訓，重點包括山地聯合反恐營救，以及有人與無人系統協同訓練。中國與印尼曾於2011年在印尼萬隆、2012年在山東濟南舉行相關演習；2024年底，雙方也在印尼舉行「和平神鷹」人道救援與減災演習。

今年9月22日至25日，中國軍方也派遣分隊赴印尼參加東協防長擴大會「三叉戟決心」實兵演習。該演習以地震及次生複合災害為背景，主要進行廢墟搜救、多國聯合野戰醫療救治、防疫消殺及災害通信應急處置等桌面推演和實兵演習。

美國之音引述台灣淡江大學國際事務與戰略研究所學者林穎佑分析，印尼希望擴大與中國的軍事合作，同時維持與美國的安全關係。反恐屬於非傳統安全議題，政治敏感度較低，有助印尼在不明顯選邊的情況下，拓展與北京的合作。

對中國而言，印尼的戰略價值也涉及能源運輸。印尼位於馬六甲海峽周邊，這條航道是中國能源進口的重要通道，維持穩定的防務關係，有助北京保障能源運輸與區域利益。分析認為，在中菲南海爭端持續之際，北京拉近與印尼的關係，也可能希望借重其東協影響力，牽制菲律賓。

不過，印尼並未放棄與美國合作。今年4月，美印尼同意深化主要防務合作，並探索海上、水下、自主系統及特種部隊訓練等領域，顯示雅加達仍在美中之間尋求安全與合作空間。