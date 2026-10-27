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解放軍強勢封海演習47天 「中國1V9」1國力抗9國話題刷屏

中國新聞組／北京27日電
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9國5.7萬人集結台海附近，黃海封海47天，解放軍五大海域同步軍演，「中國1V9...
9國5.7萬人集結台海附近，黃海封海47天，解放軍五大海域同步軍演，「中國1V9」這個詞刷屏。(取材自央視軍事頻道)

AI摘要

文章摘要整理：

解放軍多海域演訓與美日等9國的利劍2027聯合軍演時間重疊，引發「中國1V9」話題；專家指出47天管制並非連續射擊，實為區域軍事風險警示。

中國短影音平台近日熱傳「解放軍封海演習47天」、「中國1V9」等話題，引發關注。對此，知名軍事公眾號「軍武次位面」發文解讀，解放軍10月中下旬於渤海、黃海、東海、南海及西太平洋展開多區域演訓，其中黃海南部實施長達47天的實彈射擊管制；與此同時，美、日等9國亦於台灣周邊海域舉行「利劍2027」聯合軍演，雙方軍事動態重疊，顯見區域情勢持續升溫。

據鹽城海事局發布的航行警告，黃海南部部分海域自10月15日至11月30日每天零時至24時實施實彈射擊管制，時間長達47天。專家分析，24小時管制並不代表連續射擊47天，而是相關海域在此期間存在軍事活動風險，禁止無關船舶進入。

除黃海外，渤海、東海及南海近期也陸續發布軍事管制公告。渤海部分海域於10月17日及22日實施短時間管制；南海則於10月20日至23日發布軍事活動通告。相關軍事評論推測，演訓科目包含岸防實彈射擊、反潛、近岸防空及海空協同等，惟部分內容尚未獲官方證實。

在西太平洋方面，日本統合幕僚監部監測顯示，解放軍「遼寧」號航空母艦編隊14日赴西太平洋訓練，編隊包含055型驅逐艦「鞍山」艦與「無錫」艦，以及052D型「淮南」艦。此外，兩艘815A型電子偵察船「開陽星」與「玉衡星」於17日前後分別經宮古海峽及大隅海峽進入西太平洋；由「齊齊哈爾」艦、「大慶」艦及「太湖」艦組成的編隊亦經大隅海峽前出。

另一方面，美日等國自10月19日起發起代號「利劍2027」的大規模聯合軍演，參演國包括澳洲、加拿大、法國、德國、荷蘭、紐西蘭及菲律賓，英國與南韓則派出觀察員。演習總人數約5.7萬人，其中日本自衛隊約4.5萬人、美軍約1.2萬人。

該演習範圍涵蓋日本西南諸島及距離台灣僅200公里的石垣島等地。日本於演習中部署射程超過1000公里的25式反艦飛彈，美軍則投入「海馬斯」多管火箭系統與海軍「遠征艦艇攔截系統」（NMESIS），演練快速部署、火力投射及防空作戰。

觀察者網將解放軍的多海域演訓與多國「利劍」演習的時間重疊，解讀為對周邊軍事壓力的回應，顯示解放軍正強化近海防禦與遠海行動能力。然而，網友形容為「中國1V9」相關演習的實際作戰意圖及各方行動之間是否存在直接因果關聯，仍需觀察。

精華 FAQ

  • 報導指出，解放軍10月中下旬在渤海、黃海、東海、南海及西太平洋同步展開演訓，涵蓋多個海域與航線，顯示其近海防禦與遠海機動部署並行。

  • 專家說明，24小時管制不等於連續射擊47天，而是該海域在10月15日至11月30日期間存在軍事活動風險，因此禁止無關船舶進入，以確保演訓安全。

  • 因為美、日等9國自10月19日起在台灣周邊海域舉行利劍2027，參演兵力龐大，且與解放軍多海域演訓時間重疊，外界因此解讀為區域軍事緊張升高。

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