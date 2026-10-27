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俄：籌備APEC三方峰會 中轉積極 分析：俄被孤立有望破局

記者陳湘瑾／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

俄羅斯稱已開始籌備APEC期間的俄中美三方峰會，外界認為若成行將有助俄國展現重返國際舞台，但烏克蘭、貿易與台灣等分歧仍難化解。

俄羅斯總統助理鄂夏柯夫近日表示，在中國舉行的亞太經合會（APEC）期間，俄羅斯、中國和美國三方峰會的籌備工作已開始，中方對舉行這場談判採取了非常認真的態度。此前港媒披露，中方官員私下對三方會談的構想表示歡迎，但並未積極推動，對照俄方最新說法，顯示北京態度轉趨積極。

據俄羅斯通訊社Interfax報導，鄂夏柯夫近日接受俄羅斯節目「Vesti」採訪時表示，「現在我已經可以確切地說，莫斯科、北京和華盛頓原則上都已準備好舉行這場會晤，而且相關籌備工作已經開始」。

鄂夏柯夫表示，目前尚未就俄羅斯總統普亭與美國總統川普在APEC峰會期間舉行雙邊會晤達成安排。他稱，兩人預計在峰會期間與中國國家主席習近平舉行三方會晤，不過，兩位領導人仍將有機會交談。

專家指出，如果三方會談得以舉行，俄羅斯將是最大的受益者，因為這場峰會將凸顯俄羅斯的國際孤立正在結束，以及其大國地位的強烈象徵。川普則可藉此展現自己有能力與其他大國打交道，但這可能令美國盟友感到不安。

普亭先前表示，他完全支持三方會談，但強調議程必須明確；川普表明對這類會談持開放態度，且這類會談必須「以核裁軍為基礎」，但北京長期以來抗拒就這項議題進行談判。此前南華早報引述所掌握的消息指，中方官員私下對三方會談表示歡迎，但並未積極推動。

華盛頓智庫昆西研究所Denis Simon表示，美中俄雖有重疊的利益，但並不具備共同戰略願景，儘管核議題提供最明顯的潛在切入點，但烏克蘭、貿易、台灣及更廣泛的國際秩序，勢必都會進入任何會談中。

精華 FAQ

  • 俄羅斯總統助理表示，莫斯科、北京與華盛頓原則上都已準備好會晤，相關籌備工作已開始，顯示三方峰會不再只是構想，而是進入實質安排階段。

  • 專家認為俄羅斯會是最大受益者，因為峰會可凸顯其國際孤立正在結束，也象徵其大國地位回升；川普則可展現外交斡旋能力，但可能讓盟友感到不安。

  • 核裁軍被視為最明顯切入點，但北京長期抗拒就此談判；同時烏克蘭、貿易、台灣與國際秩序等議題，都可能進入會談，使三方難形成共同戰略願景。

APEC 俄羅斯 普亭

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