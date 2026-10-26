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中共前中聯部長劉建超 傳遭「斷崖式貶官」 正部降為處級

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中共前中聯部長劉建超 傳遭「斷崖式貶官」 正部降為處級

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已「失蹤」一年多的前中聯部長劉建超，據傳因嚴重違紀違法，將被由正部級貶為處級。（...
已「失蹤」一年多的前中聯部長劉建超，據傳因嚴重違紀違法，將被由正部級貶為處級。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

港媒指前中聯部長劉建超涉嚴重違紀違法，已遭中紀委定性並傳將由正部級斷崖式降為處級，且可能在五中全會後被逐出中央委員會。

中共20屆五中全會議26日起一連四天在北京召開，香港明報報導，去年7月底「失蹤」的時任中共中央對外聯絡部（簡稱「中聯部」）部長劉建超也是中央委員，但中國官方迄今尚未對外公布其問題。報導稱，中紀委大約在年初已完成對劉建超的審查報告，認定其嚴重違紀違法，將遭「斷崖式貶官」，從正部級降為處級。

報導指出，至於劉建超黨籍是否仍保留，暫時尚未明確。消息稱，與三中全會「辭去」中央委員的前國務委員、外交部長秦剛相比，劉建超的問題嚴重很多。秦剛據悉遭降為副部級。

中聯部是中共中央從事政黨外交的部門。62歲的劉建超是資深外交官，曾任中國外交部新聞司司長兼發言人、駐菲律賓大使、駐印尼大使、外交部部長助理。2015年8月，他出任中央紀委國際合作局局長，後任浙江省委常委、紀委書記。

2018年3月，劉建超任中央外事辦副主任，2022年5月任中聯部部長。秦剛2023年夏天「出事」後，劉建超一度被視為外長熱門人選。但2025年7月底，劉建超在結束訪問非洲行程回到中國後就未再公開露面，隨後即傳出他被查的消息。

此次五中全會，中共總書記習近平將代表中央政治局向全會作工作報告，並就「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」稿向全會作說明。香港明報指出，本次全會預估約有45人將被「逐出」中央委員會，包括劉建超。

精華 FAQ

  • 報導稱，中紀委已完成對劉建超的審查，認定其嚴重違紀違法，並將遭到「斷崖式貶官」，也就是從正部級大幅降到處級。

  • 消息指，秦剛據悉是由國務委員、外交部長降為副部級；相較之下，劉建超被認為問題更嚴重，傳將從正部級直接降到處級。

  • 香港明報指出，本次五中全會預估約有45人將被逐出中央委員會，劉建超也在名單之列，顯示其政治處境可能進一步惡化。

秦剛 香港 中共

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