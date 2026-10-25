蔡康永否認挺台獨 中國網友不埋單 胡錫進批「他沒有道歉」

環球時報前總編輯胡錫進26日凌晨發文評論，認為蔡康永沒有就他的行為做道歉，如果想用這篇文扭轉輿論態度，那麼差遠了。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 蔡康永在微博否認挺台獨並向受影響者道歉，但中國網友與胡錫進多不買單，認為他未真正認錯，相關貼文後來也被刪除。

台灣知名主持人蔡康永 昨（25）日晚間在微博 發文，強調自己「沒有支持過台獨」，但中國網友對此普遍不埋單。中國《環球時報》前總編輯胡錫進 今（26）日凌晨也發文評論，認為蔡康永沒有就他的行為做道歉，如果想用這篇文扭轉輿論態度，「那麼差遠了」。值得注意的是，胡錫進上午已刪除這篇貼文。

胡錫進26日凌晨在微博發文表示，看了蔡康永的新帖（貼文）有如下印象。第一，蔡康永沒有就他的行為做道歉，「他只是對自己的合作方以及粉絲因他被『誤會』而產生的困擾表達了歉意」。

第二，蔡康永沒有做對抗姿態，「態度不軟的同時，身段挺軟的」。他的表達傳遞了他已經感覺到自己難以重回中國做主持或參加綜藝了，他這個帖子有告別粉絲的意味。

第三，在不認錯也不對抗的同時，他用溫和語言對自己的行為做了辯解，「不排除他心中仍存一絲希望，以低姿態方式對自己有可能被原諒進行試探」。

至於中國網友的反應，胡錫進稱，他看了網友們的轉發跟評（轉發留言），有人被他打動了，但大多數跟評都是斥責他的。幾個高讚的跟評是：直接發一個中國得了，根本不用舉這麼例子。說「台灣是中國不可分割的一部分」、「只有一個中國」就完了。

胡錫進認為，「蔡康永這個帖子如果用來與自己的合作方和粉絲『好合好散』，夠了。如果想用這個帖子換來輿論對他態度的轉向，那麼差遠了」。貼文最後附上「蔡康永依舊沒有說一句我是中國人」的Hashtag（話題標籤）。不過，這篇貼文在26日上午約9時50分已遭胡錫進刪除。

實際查看蔡康永微博貼文的轉發留言，不少網友對他的說法表達質疑。有網友表示，「時代不一樣了，現在非統即獨」；也有網友認為蔡康永的解釋「很蒼白」，批評他說的很體面，但「沒有一個字落到實際上」。另有網友質疑，王偉忠同樣曾採訪沈伯洋，卻沒有像蔡康永一樣拿著應援棒、穿著橘色衣服到造勢現場揮舞應援。

蔣萬安競選總部26日成立，蔡康永先前已表態將出席觀摩，而他在活動前一晚於微博發文稱，「我一直希望兩岸友好來往。我沒有支持過台獨」，並解釋自己從1998年開始主持訪談，訪問過近萬位立場不同的來賓，「訪問對方並不表示會認同對方」。

他表示，近日為了採集訪談資訊，前往不同受訪者的活動現場體驗觀察，這個工作習慣招來批評，他完全理解，只是所引起的誤會，給合作方及曾經喜歡他的人造成了困擾，對此深感抱歉。

蔡康永此前因出席民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，遭中國網友批評，相關話題一度登上微博熱搜，並引發部分商業合作爭議。