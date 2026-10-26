即使川普居中緩頰 中日關係在APEC仍難轉圜

AI摘要 文章摘要整理： 高市早苗堅不撤回台灣有事論，使中日關係難在APEC前回暖；北京又降低外交層級，顯示日本即使借助川普居中斡旋，短期仍難與中國破冰。

自日本首相高市早苗去年11月初提出「台灣有事論」，中日關係便跌落谷底。隨著北京主辦的「亞太經濟合作會議」（APEC ）峰會11月18日在深圳登場，日本正評估中日峰會的可能性。但高市不願撤回發言，即使美國總統川普 9月曾居中緩頰，日中短期內難轉圜。

2012年日本將釣魚台 國有化後，中日交惡直到2014年11月北京主辦APEC，時任首相安倍晉三才首度與中國國家主席習近平會晤。習握手時板著臉，也未回應安倍晉三。半年後兩人出席印尼雅加達萬隆會議，習近平握手時才有笑容。

當年雙方得以會面，關鍵在峰會前夕中國國務委員楊潔篪與日本國家安全保障局長谷內正太郎達成「四點共識」，共識寫入雙方對釣魚台等東海海域緊張局勢「持有不同見解」，被部分輿論視為日方讓步。此後雙方領袖常在APEC、20國集團（G20）場邊會晤，日本國家安全保障局長也在會前與中方最高外交官協調議程。但這次現任局長市川惠一至今未與王毅正式會晤。

日經亞洲10月7日引述日本外務省一名高層官員說，事前鋪路在對中外交格外重要，「關鍵在能否將日本立場確實傳達給習近平」。這條管道中斷後，東京轉透過美國探詢北京意向。據讀賣新聞與南華早報，高市在今年5月與9月川習會前後，向川普說明日本對中立場，包括稀土出口限制造成的困境，以及不撤回發言卻願意對話，盼他轉達北京。

南華早報9月分析，日本議員與商界密集訪中意在APEC前破冰。但日本最高層若不明確釋出修好訊號，成效恐有限。王毅對岩屋毅直言，日方「緊迫的是盡快糾正本國領導人在台灣問題上的錯誤言行」。岩屋毅10月7日受訪時說，他提議兩國重申1972年『中日聯合聲明』精神，以取代撤回發言，但王毅以「模糊做法不好」回絕。

對北京而言，台灣問題比釣魚台更敏感，加上美中關係穩定，實無讓步理由。南華早報引述匿名人士說法，川普9月曾敦促習近平與高市對話、解除對日出口限制，指北京此舉威脅仰賴日本供應商的美國產業；但習近平反應冷淡。

北京甚至降級對日本外交。知情人士說，北京拒絕日方提議的習高會，改由總理李強會面。

2018年中日關係回暖，關鍵是美中貿易戰升溫，讓北京不願兩面樹敵；如今美中關係穩定，年底前川習預料還有兩次會面，缺乏籌碼的日本只能更依賴美國。

高市10月5日雖稱中國為重要鄰國，卻仍點名中方在日本周邊的軍事活動，表明「該說的就要說」。日本經濟新聞分析，對中強硬助自民黨2月眾院大選大勝，也讓高市更難向北京妥協。