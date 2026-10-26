雅爾達2.0？美中俄確認深圳聚會 川習普3人重畫勢力範圍

2025年克里米亞一個藝廊中展出「雅爾達2.0」，在原史達林，邱吉爾與羅斯福的位置，坐著俄中美三國領導人普亭、習近平與川普，如今三國高峰會可能實現。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 普亭提議美中俄三方會談，川普與習近平是否同台引發關注；文章指出三人若在深圳APEC會面，可能重塑勢力關係，但當代全球化與關鍵資源分散，使雅爾達2.0難以完全複製。

隨著俄國 總統普亭 、美國總統川普 表態願於11月中旬深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間會面，美、中、俄舉行三國峰會，令人聯想1945年畫分戰後勢力範圍的雅爾達會議。

今日國際格局已多極化，三國恐難以瓜分世界；但三人同懷帝國夢、輕視多邊體制，比當年各懷盤算的雅爾達三巨頭更氣味相投，「雅爾達2.0」成真恐令世界更不安。

普亭在10月9日致電川普，正式提出「美、中、俄三國元首峰會」的構想。川普則在19日在白宮公開回應此提議，他表示若習近平有意願，他願意在中國參加此峰會。中國外交部隨後回應，沒有可以提供的訊息。

三巨頭會晤 關鍵在找到共同議程

根據紐約時報報導，普亭提議三方會談的初衷是商討烏克蘭命運。川普則說，他願意參加峰會，但會談重點將是核武器與無核化問題，而不是結束俄烏戰爭。

普亭10月初說已準備好與川習三方會談，但須先確定議程，凸顯三人能否找到共同議程並合理預期會談結果，恐成會談關鍵。由於中國外交部發言人毛寧10月16日才說，中國核力量同美俄「完全不在一個量級」，現階段要求中方參加核裁軍談判「不公平、不合理，也不可行」；克宮發言人培斯科夫也說尊重中方立場，軍控顯難成為共同議程。

北京清華大學戰略與安全研究中心孫成昊告訴南華早報，同時出席APEC與舉行正式三方會談仍有落差，三人較可能改以門檻較低的非正式交談替代。

趁APEC三方會 普亭有習近平暗助

俄國財長希魯阿諾夫15日出席曼谷G20財長會議，德國財長克林拜耳直言，「特別是美國」試圖把俄國拉回國際舞台，但「不會有人假裝俄國正以正常成員身分重返G20」，任何對話「都不能犧牲烏克蘭」；英國財長希利也呼籲收緊對俄國「影子船隊」的制裁。

烏克蘭外長西比哈19日也對基輔被排除在外表達不滿，他說「烏美俄三方領袖會面有助更快結束戰爭；俄中美三方領袖會面只會適得其反，鼓勵普亭繼續戰爭」。

對於普亭來說，若是參加12月美國舉行的G20高峰會，雖然可以凸顯俄國「依舊是國際事務的要角」，但勢必面對歐洲盟友質疑美國是否仍站在烏克蘭這一邊。但是若是趁11月APEC領袖會議之時，普亭來深圳參加三國峰會不僅可避開參加G20的尷尬，還有作為東道主習近平的暗助。

普亭既有東道主撐腰，在談判桌上更無讓步壓力，也讓川普政府難以在中東與烏克蘭促成符合其期待的和平。北京是伊朗與俄國最大的國際支持者，還可能協助伊朗重建傳統軍力，一旦遭外國情報機構揭露，美國恐將對中國施加經濟壓力，要求其制裁伊朗與俄國，美中關係將再添變數。

●川習再會面 北京掌握東道主優勢

此外，川普在APEC可能面對更有自信的習近平。南華早報9月底引述專家看法指出，美中關係定位升級、氣氛轉暖，加上東道主優勢，讓習對議程握有更大主導權，能以雙邊峰會無法企及的方式，展現北京與日俱增的外交影響力。

北京清華大學中美關係研究中心主任陳琪說，川習在華府會談時由美國掌控流程，中國只有參與和討論的權利；身為東道主，中國在議程設定上的自主權則遠大於此。國際危機組織顧問魏恩也說，共和黨可能在期中選舉受挫，習正好藉APEC彰顯「中國日益增長的經濟與外交影響力，包括對美國若干盟友與夥伴的影響力」。

華爾街日報分析，三方峰會固然能提升習作為談判者的地位，也釋出三巨頭畫分世界勢力範圍的訊號；但三方峰會也可能搶走北京鋒頭，模糊北京藉APEC展現區域影響力的目標。

該報引述知情人士說，習近平正試圖在支持普亭與維持中歐經濟關係之間取得平衡，三方峰會恐讓北京更直接捲入俄烏戰爭，引發本就對北京立場傾向莫斯科有所戒心的歐洲各國反彈。

搶關鍵資源 學者：雅爾達2.0難複製

川、習、普三人有強勢領導等諸多共同點，難免讓人擔心雅爾達2.0上演；但美國塔夫茨大學教授陶夫特在外交事務雙月刊撰文指出，在全球化程度較低、依賴鋼鐵與石油的上個世紀40年代，畫定勢力範圍相對容易。

如今大國所需的關鍵資源遍布全球，台灣生產的晶片攸關各國經濟與國安，華府不會坐視北京壟斷，也不樂見俄國獨占烏克蘭稀土，中國積極邁向海上強權又削弱美國海上影響力，讓想重新畫分勢力範圍的雅爾達2.0難以複製。

但三人若達成「實力更勝意識形態」的非正式共識，仍可能像雅爾達那般，決定周邊鄰國的主權與未來。屆時歐洲將被迫自立，德法等國尋求自主的安全戰略，東歐國家要求歐洲提供更多防衛承諾；美國在亞洲的戰略分量也將下滑，日韓等亞洲盟友恐被迫另尋防禦安排，甚至發展核武。