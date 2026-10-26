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全球商會調查：中國AI競賽超美國 49%北美商會也認同

中國新聞組╱北京26日電
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AI摘要

文章摘要整理：

國際商會調查顯示，全球與北美商界多認為中國在AI競賽領先美國，且AI正加速進入企業營運，但也帶來就業與地緣風險。

一項涵蓋113個國家、352家商會的全球調查顯示，50%的受訪商會認為，中國在人工智慧（AI）研發與應用競賽中領先，認為美國領先的僅38%。值得注意的是，即使在北美，受訪者也有近半數看好中國，反映全球商界對AI競爭格局的觀感正在變化。

德國之聲中文網引述路透報導，國際商會（ICC）23日公布一項調查，北美受訪商會中，49%認為中國領先，認為美國領先的僅31%。這項結果顯示，對中國AI發展的評價並不僅限於中國或其他地區，北美商界也有相近看法。

AI技術在經濟各領域的應用正迅速擴大。國際商會指出，2024年僅12%的受訪商會觀察到AI已在各行業廣泛使用，到2026年，比率已升至32%，顯示AI正逐步從新興技術轉為企業營運的重要工具。

然而對AI帶來的影響，商界同時抱持期待與憂慮。約90%的受訪商會預期，AI將提升生產力；但每2家商會中，就有1家預計辦公及行政領域的工作職位將減少。如何在提高效率的同時，降低就業衝擊，將成為企業面臨的重要課題。

此外，地緣政治風險仍是企業經營的重大挑戰。70%的受訪商會將烏克蘭戰爭、中東戰爭等緊張局勢列為主要經濟風險。面對不確定性，企業正透過開拓新的出口市場、尋找替代供應商等方式分散風險。

這項調查反映的是商會對AI競爭現況的觀感，並非直接衡量各國技術實力的客觀排名；但數據顯示，AI競賽已不只是技術研發之爭，也牽動企業生產力、就業結構與全球供應鏈布局。

精華 FAQ

  • 調查涵蓋113個國家、352家商會，50%受訪者認為中國在AI研發與應用領先，38%認為美國領先，顯示商界對中國AI發展的評價普遍偏高。

  • 北美受訪商會中，49%認為中國領先，31%認為美國領先，顯示這種看法並非只來自亞洲或其他地區，而是連北美商界也對中國AI進展抱持相近觀感。

  • 調查指出，AI在企業中快速普及，2024年僅12%商會看到廣泛使用，到2026年升至32%；約90%看好生產力提升，但也有一半預期行政職位減少，且70%將地緣政治視為主要風險。

德國 人工智慧

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