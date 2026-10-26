月之暗面推新模型 降網攻能力 強化金融研究、程式編寫

AI摘要 文章摘要整理： 月之暗面推出Kimi K3.1 Pro，升級程式編寫、金融研究與立體建模能力，同時刻意降低網路攻擊風險，以與DeepSeek等中國AI業者競爭。

中國AI新創企業「月之暗面」24日發布新一代AI模型，強化程式編寫、金融研究等能力，並強調已降低模型的網路攻擊能力。隨著AI執行複雜任務的能力提升，各國政府、科技公司及資安研究人員擔心，相關技術可能讓駭客 攻擊更容易、成本更低。

彭博報導，此新模型名為Kimi K3.1 Pro，是月之暗面7月推出K3後首個重大升級，除強化程式編寫與金融研究能力，立體建模也提升，可用於遊戲設計。此次發布旨在與深度求索（DeepSeek）、智譜等中國AI業者競爭。

Kimi K3.1 Pro總參數達2.8兆，採混合專家（MoE）架構，每次啟動1040億參數，支援100萬Token上下文視窗。月之暗面另推出高速版Kimi K3.1 Pro Highspeed，稱其輸出速度可提高2至3倍。

路透報導，隨著AI模型具備程式編寫、操作軟體及執行複雜任務能力，使用者可能藉此找出軟體漏洞，甚至自動執行部分網路攻擊。月之暗面表示，已在模型訓練過程中移除與網路安全相關的資料，但保留一般程式編寫能力，目標是不公開會進一步提高網路攻擊能力的模型權重。

月之暗面公布的內部測試顯示，新模型在尋找及利用軟體漏洞測試中得分為81%，未採取降低風險措施的相似版本則為90.5%。月之暗面稱，相關措施降低了網路攻擊能力。