日諜戰劇把中國人拍成施暴者、日相點名想看…央視不忍了

堺雅人主演的日劇「VIVANT」收視率居高不下，遭到中國官媒批評「抹黑中國」。(取材自TBS官網)

AI摘要 文章摘要整理： 央視與北京日報批評日本諜戰劇VIVANT把中國人拍成施暴者，並借自衛隊情節美化日本海外行動，認為這是右翼認知戰的影視投射。

日本 TBS電視台周日黃金檔諜戰題材電視劇「VIVANT」（別班）正熱播，講述日本祕密情報組織「別班」在海外活動的故事。央視新聞昨發文批評這部「高市早苗 點名要看」的劇集，將侵華日軍酷刑安到中國人身上，把中國人拍成施暴者，還設計了中國情報人員對日本情報人員實施切指、刺穿腹部等情節，劇情顛倒黑白、刻意抹黑中國，是日本對外認知戰的一環。官媒更批是「日本右翼瘋癲狀態的真實投射」，相關話題衝上微博 熱搜第一。

央視昨發文指出，這部日本知名演員出演、高成本製作的電視劇「VIVANT」正播出第二季，收視率居高不下，但「劇情極其離譜」。

劇中設定一個當下「落後」的「中國秘密組織」，與日本先進的情報機構進行對比；還設計了中國情報人員對日本情報人員進行切指、刺穿腹部的情節，這些手段和侵華日軍對中國抗日志士使用過的酷刑高度重合。

不僅如此，整部劇還悄悄美化日本海外越界行動，模糊自衛隊的職能邊界，變相輸出擴張式敘事。劇中一個自衛隊情報人員坐著飛機逃離時，還對中方人員說，「要是這架飛機被攻擊，就等著西方大舉出動把你們碾碎……」

央視嚴厲批評此劇「顛倒黑白，將侵華日軍使用過的手段嫁接到現代中國人的形象之上，刻意製造對立、煽動敵意。」更有甚者，高市草苗日前還在國會表示，有意趁新年假期將「VIVANT」一口氣看完。

評論還批評，日本外務省近年投入經費「用於對中輿論抹黑和歪曲歷史」，並在2027財年預算中編列AI專項經費用於「應對認知戰」，再加上「VIVANT」這類影視作品，「娛樂化包裝的敵意，比赤裸裸的宣傳更危險」。

相關話題昨在中國社群平台微博引起關注，一度衝上熱搜第一，不少網友附和央視批評，憤怒留言「火山快噴發吧」、「所以我們要加大外交反制，要加大海外宣傳力度，讓世界知道真相」。

明報引述日本戰爭史學者山崎雅弘昨發文稱，首相、防衛大臣在公開場合提及該劇，加上該劇兩名主演堺雅人、二宮和也被選為日本放送協會今年「紅白歌合戰」的主持，「如此直白的政治宣傳可能是戰後首次」。

官媒北京日報也發出評論，稱該劇中，日本自衛隊的成員為了「拯救人質」，雙槍火力全開，輕鬆幹掉「壞中國人」，隨後「帥氣」撤離；「劇情荒唐荒誕至此，並非某個編劇得了『失心瘋』，實則是日本右翼瘋癲狀態的真實投射。這不，高市早苗還在國會會議上宣傳這部劇，稱有時間了就去看」。