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央視：美軍選在十一前夕等特殊節日挑釁 用心險惡

中國新聞組╱北京26日電
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美軍「邁耶」號驅逐艦擅闖中國西沙群島領海畫面。(取材自揚子晚報)
美軍「邁耶」號驅逐艦擅闖中國西沙群島領海畫面。(取材自揚子晚報)

AI摘要

文章摘要整理：

央視批評美軍常在中國傳統節日或特殊時段於周邊海空域行動，並回顧多起南海、黃海摩擦，強調解放軍具備全天候監控與快速應對能力。

央視網25日披露，美軍多次在中國傳統節日、十一前夕或凌晨等特殊時段，在中國周邊海域、空域展開軍事行動。報導將這些行動形容為「看似巧合，實則用心險惡」，並以「趁我們辦喜事上門添堵」批評美軍，強調解放軍具備全天候監控與快速應對能力。

揚子晚報報導，回顧多起事件，2018年9月30日，即中國十一前一天，美軍「迪凱特」號驅逐艦進入南沙島礁附近海域，中國海軍「蘭州艦」採取近距離攔截措施。2019年9月13日中秋節當天，美軍「邁耶」號驅逐艦進入西沙群島領海，中國南部戰區隨即警告並驅離。

2020年1月25日大年初一，美軍「蒙哥馬利」號濱海戰鬥艦進入南沙島礁鄰近海域，南部戰區採取應對措施。2022年1月20日，距離春節尚有12天，美軍「本福德」號驅逐艦進入西沙領海，遭中方驅離。

近期事件也被納入回顧，據報導，2026年2月18日大年初二，美軍10多架戰機接近黃海，解放軍隨即調動海空兵力跟監警戒；10月20日凌晨，美軍「查爾斯頓」號濱海戰鬥艦進入南沙群島仙賓礁附近海域，解放軍依法依規跟蹤監視。

央視認為，美軍選擇特殊時段採取軍事行動並非首次，相關舉動對中國節日氛圍及安全感受造成衝擊。報導並強調，不能因節假日而低估解放軍的戒備程度與應對能力。

報導指出，解放軍在節假日期間仍會加強練兵備戰，對相關海空域保持態勢感知，並具備快速反應能力。戰區部隊將維持高度戒備，以應對各類安全威脅。

在中美軍事互動持續受到關注之際，這份回顧凸顯雙方在中國周邊海空域的摩擦仍未消失。不過，報導對美軍行動動機的判斷屬於中方立場；相關事件的具體情況與各方說法，仍須結合雙方公開資訊加以理解。

精華 FAQ

  • 報導主要批評美軍常選在中國傳統節日、十一前夕或凌晨等特殊時段，在周邊海空域進行軍事行動，認為這種做法意在製造壓力與干擾節日氛圍。

  • 文中提到2018年9月30日南沙附近、2019年中秋節西沙領海、2020年大年初一南沙周邊，以及2022年西沙領海等事件，另也提到2026年黃海與南沙附近的最新動態。

  • 報導稱解放軍在節假日期間仍保持高度戒備，對相關海空域維持態勢感知，能迅速調動海空兵力跟監、警戒與驅離，顯示具備全天候應對能力。

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