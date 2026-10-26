中共五中全會牽動21大人事 第7代料成要角 這些人被點名

中共20大五中全會26至29日在北京召開，將布局中共21大人事。圖為中共20屆四中全會去年10月23日閉幕。中共領導人習近平(中)發表談話。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 中共五中全會在21大前夕召開，預料將確認多名落馬官員處分，並推進高層調整；第7代幹部因退位潮而將成為後續權力布局核心。

中共 20屆中央委員會第五次全體會議(五中全會)今(26)日起至29日在北京舉行。港媒南華早報指，會議預料將確認數十名落馬幹部的紀律處分，並為2027年中共21大前的黨、政、軍高層調整鋪路；隨多名高階官員遭查處，出生於1960年代末期至1970年代的中共第七代幹部，也將在下階段的領導層布局中扮演更重要角色。

出席率歷史新低 預計確認數十落馬幹部處分

中共高壓反腐下，法廣援引美國智庫亞洲協會報告預估，能出席五中全會的中共中央委員和候補委員共約291人，出席率僅77.4%，創歷史新低。且這數字應不包括日前被官宣落馬的北京副市長夏林茂。

南華早報指，五中全會距離2027年下半年的21大約一年，預料將確認數十名遭調查幹部的紀律處分。去年10月，四中全會確認開除14名中央委員及候補委員的黨籍，包括解放軍 前高層何衛東、苗華。五中全會將審議有關黨內紀律、政治忠誠及反腐工作的文件。

南華早報進一步聚焦中共第七代幹部，指這代通常指出生於1960年代末期至1970年代，目前約占中央委員會的8%。由於現任中央委員會近三分之二成員到2027年21大時，將達法定退休年齡，第七代幹部預料將成為中央領導層中人數最多的世代。

報導指，上海市長朱忠明、浙江省長劉捷、江蘇省長劉小濤、廣西自治區政府主席韋韜及山西省長盧東亮等人，均被列為這一世代的代表人物；北京市長殷勇、湖北省委書記關志鷗也被列為可能承擔更高層級職務的人選。

北京清華大學國家戰略研究院資深研究員謝茂松表示，中共選拔新一代幹部，重視政治忠誠、廉潔、鬥爭精神、科技或硬科學專業能力、基層經驗及艱苦環境歷練。新一代幹部也須能將經濟發展與安全考量結合，依照中央政策推動地方產業發展。

第七代幹部同樣面臨反腐審查。五中全會前的反腐及人事整頓，與明年21大前的幹部安排相互牽動；第七代幹部的升遷，也將影響中共未來領導梯隊的形成。

中共20大五中全會26至29日在北京召開，將布局中共21大人事。圖為中共總書記習近平。(新華社)