我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡康永「依約」赴蔣萬安競總成立大會 黑西裝黑帽進場

期中選舉／川普執政格局改寫 有4種劇本

中共五中全會牽動21大人事 第7代料成要角 這些人被點名

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中共20大五中全會26至29日在北京召開，將布局中共21大人事。圖為中共20屆四...
中共20大五中全會26至29日在北京召開，將布局中共21大人事。圖為中共20屆四中全會去年10月23日閉幕。中共領導人習近平(中)發表談話。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

中共五中全會在21大前夕召開，預料將確認多名落馬官員處分，並推進高層調整；第7代幹部因退位潮而將成為後續權力布局核心。

中共20屆中央委員會第五次全體會議(五中全會)今(26)日起至29日在北京舉行。港媒南華早報指，會議預料將確認數十名落馬幹部的紀律處分，並為2027年中共21大前的黨、政、軍高層調整鋪路；隨多名高階官員遭查處，出生於1960年代末期至1970年代的中共第七代幹部，也將在下階段的領導層布局中扮演更重要角色。

出席率歷史新低 預計確認數十落馬幹部處分

中共高壓反腐下，法廣援引美國智庫亞洲協會報告預估，能出席五中全會的中共中央委員和候補委員共約291人，出席率僅77.4%，創歷史新低。且這數字應不包括日前被官宣落馬的北京副市長夏林茂。

南華早報指，五中全會距離2027年下半年的21大約一年，預料將確認數十名遭調查幹部的紀律處分。去年10月，四中全會確認開除14名中央委員及候補委員的黨籍，包括解放軍前高層何衛東、苗華。五中全會將審議有關黨內紀律、政治忠誠及反腐工作的文件。

南華早報進一步聚焦中共第七代幹部，指這代通常指出生於1960年代末期至1970年代，目前約占中央委員會的8%。由於現任中央委員會近三分之二成員到2027年21大時，將達法定退休年齡，第七代幹部預料將成為中央領導層中人數最多的世代。

報導指，上海市長朱忠明、浙江省長劉捷、江蘇省長劉小濤、廣西自治區政府主席韋韜及山西省長盧東亮等人，均被列為這一世代的代表人物；北京市長殷勇、湖北省委書記關志鷗也被列為可能承擔更高層級職務的人選。

北京清華大學國家戰略研究院資深研究員謝茂松表示，中共選拔新一代幹部，重視政治忠誠、廉潔、鬥爭精神、科技或硬科學專業能力、基層經驗及艱苦環境歷練。新一代幹部也須能將經濟發展與安全考量結合，依照中央政策推動地方產業發展。

第七代幹部同樣面臨反腐審查。五中全會前的反腐及人事整頓，與明年21大前的幹部安排相互牽動；第七代幹部的升遷，也將影響中共未來領導梯隊的形成。

中共20大五中全會26至29日在北京召開，將布局中共21大人事。圖為中共總書記習...
中共20大五中全會26至29日在北京召開，將布局中共21大人事。圖為中共總書記習近平。(新華社)

精華 FAQ

  • 五中全會除審議黨內紀律、政治忠誠與反腐文件外，也預料會確認數十名落馬幹部的處分，為2027年21大前的黨政軍高層調整先行鋪路。

  • 據報能出席的中央委員與候補委員約291人，出席率僅77.4%，創歷史新低，且還可能未計入新近落馬者，顯示反腐衝擊已深刻影響中央委員會。

  • 因現任中央委員會近2/3成員到21大時將達退休年齡，第7代幹部將迅速成為人數最多的世代，並接棒地方到中央的更高層職務。

解放軍 中共

上一則

萬聖節、演唱會雙重夾擊… 新皇崗開通才半個月 深夜竟塞爆

下一則

中國家庭規模愈來愈小 31省份「三口之家」僅2個

延伸閱讀

新聞幕後╱中國官場進入無人絕對安全時代

新聞幕後╱中國官場進入無人絕對安全時代
五中全會明登場 洪奇昌：中國進入「強人治國」時代

五中全會明登場 洪奇昌：中國進入「強人治國」時代
北京副市長夏林茂被查 今年第56名官宣落馬中管幹部

北京副市長夏林茂被查 今年第56名官宣落馬中管幹部
五中全會前夕 蔡奇舊部、北京副市長夏林茂落馬

五中全會前夕 蔡奇舊部、北京副市長夏林茂落馬

熱門新聞

美籍華裔刑事鑒識專家李昌鈺。 （中新社檔案照）

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

2026-10-23 09:57
全紅嬋扎小辮亮相。（視頻截圖）

全紅嬋長成大姑娘 扎小辮跳手指舞 網讚「愈長愈好看」

2026-10-18 22:45
兩人的結婚照。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

2026-10-24 07:30
稀土金屬「釔」的樣品。路透

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

2026-10-21 11:25
谷愛凌(左)23日見蘇州書記范波。（取材自微博）

谷愛凌見蘇州書記 「洗澡浴花」造型挨酸不莊重

2026-10-24 21:31
蒙古大火險波及中國，圖為中方人員前進火線搶救。（取材自微博）

蒙古大火「逼近中國邊境」網轟：日本人放的火

2026-10-19 21:35

超人氣

更多 >
「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡
愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」
「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母

「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母
會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變