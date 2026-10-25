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中國兩大AI模型完成登記 開放海外授權

中國新聞組／北京25日電
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媒體透露，DeepSeek和MiniMax已完成模型開源和海外授權登記手續。（路...
媒體透露，DeepSeek和MiniMax已完成模型開源和海外授權登記手續。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

中國官方說明DeepSeek與MiniMax已完成登記、開源及海外授權，並強調技術目錄修訂重點在規範敏感出口，非全面限制AI模型對外輸出。

中國官媒透露，中國人工智慧（AI）新創深度求索（DeepSeek）和MiniMax已履行相關登記手續，並完成模型開源和海外授權。

在經歷數月震盪走低後，23日MiniMax和智譜股價罕見大漲。其中MiniMax漲近17%、智譜漲逾8%。

中國商務部、科技部日前就修訂「中國禁止出口限制出口技術目錄」公開徵求意見，其中涉及23項人工智慧（AI）相關技術。自那以來，海外輿論就開始熱議，這是否意味著中國即將限制AI模型出口。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」23日發文稱，據其了解，政策公布以來，DeepSeek及MiniMax兩家AI新創企業已順利履行登記手續，並完成開源和海外授權使用。玉淵譚天並強調，目錄修訂並非旨在單純限制AI技術對外出口，而是透過建立清晰的邊界，對具有戰略意義的技術出口進行規範管理。

事實上，中國商務部亦就相關問題給出明確答案，指出判斷AI產品出海是否屬於技術出口管理範圍，核心在於是否涉及限制類技術從中國境內向境外轉移，且擬議的措施存在相當大範圍的豁免。

商務部指出，即使相關API、網頁應用或軟體即服務（SaaS）功能背後的底層模型屬於受管制範圍，只要企業以API調用、網頁應用或SaaS等形式向海外提供服務，都不會受到出口限制。

商務部提到，對於人工智慧類技術開源、中國企業在境外自建自營算力中心、赴境外展開晶片流片製造、利用境外資源聯合研發、參與國際標準制定等情形的技術出口，基本實現「隨報隨出」；對於已經通過開源、發表學術論文等方式進入公共領域的相關技術，也不計畫納入出口管理範圍。

精華 FAQ

  • 據央視旗下新媒體報導，兩家公司已順利履行相關登記手續，並完成模型開源與海外授權使用，表示其對外合作與提供服務已進入正式合規流程。

  • 因中國商務部與科技部修訂「禁止出口限制出口技術目錄」並納入23項AI技術，海外輿論因此推測可能收緊模型輸出，但官方後續澄清並非全面限制。

  • 商務部表示，若只是以API、網頁應用或SaaS向海外提供服務，通常不屬出口限制；開源、境外自建算力、聯合研發等多數情形也屬豁免或可隨報隨出。

商務部 人工智慧 DeepSeek

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