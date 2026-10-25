美防長：中國資助孔子學院「死灰復燃」 威脅國安

四川成都的孔子學院總部。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國防長赫塞斯指控孔子學院在美國大學「死灰復燃」並偽裝運作，國防部已將其視為國安威脅；中方則反擊美方泛化國安概念。

中國在全球各地廣設「孔子學院」，被認為是大外宣機構，美國似乎不忍了。美國國防部長赫塞斯 （Pete Hegseth）23日表示，國防部已將設於大學校園內、由中國資助的文化中心「孔子學院」認定為威脅美國國家安全的機構。中國商務部發言人23日回應，中方一貫反對美方泛化國家安全概念，將科研領域交流合作政治化、武器化、工具化，指「脫鉤」只會損人害己，中方將採取必要措施，維護中國科研機構的合法權益。

路透報導，赫塞斯在社群媒體發布的影片中指稱，孔子學院以偽裝的形式在美國大學中運作，五角大廈已將其列入威脅美國國家安全的機構名單中。

赫塞斯表示：「結果發現，有30所大學出現80個新的宣傳組織，這些組織使用不同名稱、不同章程，但使命卻如出一轍：竊取智慧財產，並滲透美國學生的思想。」

他表示，國防部在過去兩個月來已「系統性地瓦解這每一個組織」。

中國駐華盛頓大使館未回覆置評請求。

據了解，美國參議院常設調查委員會曾於2019年3月發表報告指出，中國花費逾1.58億美元在美國學府內設立旨在推廣中華文化的孔子學院，但實際上淪為北京嚴格控制的宣傳武器，北京當時駁斥美方指控毫無根據，顯示典型的冷戰思維及缺乏自信。

美國於2020年8月要求中國孔子學院美國中心註冊為外交使團，時任美國國務卿龐培歐指出，「這是推動北京在美國校園以及中小學教室進行全球宣傳以及惡意影響活動的實體」。北京當時批評，美方做法是對中美合作項目正常運作的妖魔化、汙名化。

赫塞斯最新指出，孔子學院「死灰復燃」，以不同形式或名字繼續出現在美國校園裡。