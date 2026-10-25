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德州夜空現巨龍…中美無人機合作 破2項金氏世界紀錄

中國新聞組／北京25日電
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一場由中美團隊攜手打造的無人機燈光秀，在美國德州刷新兩項金氏世界紀錄。（取材自環...
一場由中美團隊攜手打造的無人機燈光秀，在美國德州刷新兩項金氏世界紀錄。（取材自環球時報）

AI摘要

文章摘要整理：

中國強化無人機出口管制之際，中美團隊在德州以大型燈光秀打破2項金氏紀錄，凸顯民用科技合作潛力與兩國在太空安全上的對峙。

中國近日宣布無人機相關物項出口管制新措施將於11月18日正式實施。分析人士表示中國作為全球無人機的主要生產者，出台新規管控軍民兩用無人機出口，具有應對美國科技封鎖和供應鏈重組的戰略意圖。與此同時，中美雙方團隊在美國德州合作舉辦一場大規模無人機燈光秀，一舉打破兩項金氏世界紀錄。數萬架無人機騰空而起，在夜空中變幻出令人驚歎的畫面，令不少外國網友直呼震撼。

https://www.youtube.com/shorts/_V8uNl3xg_o

環球時報報導，這場由美中團隊攜手打造的無人機燈光秀在美國德州上演，該表演在三天內累計出動7萬1207架次無人機，創下「一周內最多無人機升空次數」紀錄；同時，團隊更動用1萬183架無人機在夜空中組成噴火巨龍，打破「最大規模無人機組成的神話生物空中表演」紀錄。

此次挑戰由來自中國深圳的無人機企業提供技術與硬體支援，與美國在地團隊共同完成。儘管近年美國針對中國無人機的政策環境趨嚴，這場表演仍憑藉精湛的燈光編程與視覺震撼，在海外社交媒體引發強烈迴響。各國網友紛紛盛讚中國科技領先與技術美學，美國底特律無人機團隊亦公開留言表達合作期待。這場成功的民間合作，展現出兩國在民用科技創新與文化交流上的巨大潛力。

然而，在民用科技展現合作曙光的同時，美中兩國在戰略前沿與太空領域的競爭卻日益加劇。據中央社報導，隨著雙方相繼部署軌道機動與反衛星能力，防範外空衝突成為全球焦點。對此，中國官方發布「關於加強外空治理的中國立場」，指出太空軍備競賽風險與戰場化趨勢已成為外空安全的最大威脅。

中方在立場中提出多項主張，強調應堅持基於和平目的探索太空，反對太空武器化與單邊制裁；同時呼籲各國規範商業航天活動，避免非法介入他國衝突。為減少誤判，中方亦主張加強太空安全對話與殘骸預警通報。

從夜空中的震撼飛龍到高空中的軌道博弈，美中關係呈現出極具對比的雙重面貌。民間與產業層面的技術合作證明了互利共贏的可能性，而高層戰略對話與規則制定，則是確保大國競爭不致失控、共同維護全球與太空安全不可或缺的基石。

精華 FAQ

  • 中國宣布無人機相關物項出口管制新措施，並將於11月18日正式實施。分析人士認為，這是針對軍民兩用無人機出口的管控，也有回應美國科技封鎖與供應鏈重組的戰略考量。

  • 這場由中美團隊合作完成的表演，在3天內累計出動7萬1207架次無人機，刷新一周內最多無人機升空次數紀錄；另以1萬183架無人機組成噴火巨龍，創下最大規模神話生物空中表演。

  • 文章指出，民間無人機合作展現了兩國在民用科技與文化交流上的互利空間，但在太空領域，美中軌道機動與反衛星能力競爭升溫，凸顯建立規則、對話與風險管控的重要性。

德州 供應鏈 無人機

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