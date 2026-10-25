王毅：中美是AI第一梯隊國家 有責任共同管控風險

大陸外長王毅（右）23日在河北雄安新區會見赴陸出席2026全球治理論壇（雄安）的美國亞洲協會董事會共同主席桑頓（左）與紐約時報專欄作家佛里曼。（取材自中國外交部網站）

AI摘要 文章摘要整理： 王毅在雄安會見美方人士時表示，中美作為AI第一梯隊國家，有責任共同發展並管控風險，並推動全球適用的AI規則與對話機制。

中國外長王毅 23日在河北雄安新區會見出席2026全球治理論壇（雄安）的美國亞洲協會董事會共同主席桑頓和美國紐約時報專欄作家佛里曼時表示，中美作為人工智慧（AI）第一梯隊國家，有能力也有責任共同發展好、管控好人工智慧，「我們不僅要防範風險，也要開展合作」。

王毅此番表態，正值AI成為中美之間重要議題。9月華府川習會 後，雙方同意建立「中美AI對話」，交流AI相關風險和惠益，並設定於11月舉行下次對話。港媒南華早報日前報導，中美正加緊磋商AI事件通報與雙邊對話機制，盼在11月深圳亞太經合會（APEC）期間，將AI合作納入川習會成果。

新華社報導，由中國人民外交學會主辦的2026全球治理論壇（雄安）23日在河北雄安新區開幕，王毅出席開幕式並作主旨發言，此外也在活動期間會見桑頓與佛里曼。

報導稱，王毅表示，中國主張AI普惠包容、向上向善發展。中美作為AI第一梯隊國家，有能力也有責任共同發展好、管控好AI，確保其發展始終受控於人、造福於民。

王毅強調，雙方要共同商討全球適用的規則標準，使AI服務於促進共同繁榮、維護共同安全。