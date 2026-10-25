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因應AI搶飯碗 中國開發相關新職缺管控失業

中國新聞組／北京25日電
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AI摘要

文章摘要整理：

中國為降低AI快速發展對就業的衝擊，要求企業提前通報受影響員工、提供轉職支持，並同步推動AI新職業與培訓機制，以緩解失業壓力。

為因應人工智慧（AI）快速發展對就業的衝擊。中國國務院辦公廳近日印發文件，要求企業探索建立「失業緩衝期」制度，並在大規模導入AI過程中提前告知受影響的員工，提供其轉職與就業支持。但文件也要求加快開發AI相關新職業。

據中國政府網23日消息，國務院辦公廳16日印發「關於適應人工智能技術發展助力構建就業友好型發展方式的意見」，部署了六個方面共18項主要任務，旨在積極增強AI創造就業機會的正面效應，並有效減緩AI應用就業替代影響。

針對勞動密集型產業，文件要求穩慎把握AI應用的範圍、力度、節奏，盡可能減少對從業人員的衝擊，並鼓勵企業探索建立「失業緩衝期」制度，在大規模推廣應用AI過程中提前告知受影響勞動者、提供轉型轉崗就業支持。

此外，文件要求對於可能造成較大就業影響的AI應用項目進行就業風險評估，並將AI應用就業風險納入規模性失業風險防範化解機制應對範圍，統籌制定風險應對預案。並且強化AI相關勞動關係風險聯合應對，做好風險會商研判和處置。

文件還要求，加大轉型轉職就業支持力度，提供針對性職業指導、技能培訓等，並對失業人員及時發放失業保險。

另一方面，文件提出要加快開發AI領域新職業，擴大數位化管理師、AI工程技術人員及AI訓練師等新職位，並鼓勵地方推動相關職業技能等級認定。教育上則要實施AI專項培訓計畫，鼓勵高校畢業生等青年、農民工、失業人員等參加AI領域就業創業培訓項目，並鼓勵地方積極開展AI相關技能培訓。

據國家統計局數據，中國9月全國城鎮調查失業率為5.2%，全國城鎮不包含在校生的16歲至24歲勞動力失業率為18%，較8月下降0.9個百分點，但比去年同期仍高出0.3個百分點，顯示青年就業市場仍面臨壓力。

精華 FAQ

  • 核心是因應AI擴大應用後的就業替代風險，盡量減少勞動者失業衝擊，同時透過轉職支持、失業保險與新職缺開發，維持就業市場穩定。

  • 企業需在大規模導入AI前提前告知受影響員工，探索建立失業緩衝期制度，並提供轉型轉崗與就業支持，以降低突發裁員或失業風險。

  • 文件一方面要求評估AI應用的就業風險，另一方面加快開發數位化管理師、AI工程技術人員、AI訓練師等新職業，並推動高校、青年與失業者參與AI培訓。

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