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五中全會前地方再洗牌 6省換領導 其中3人是70後

中國新聞組／北京25日電
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福建省委副書記郭寧寧可望接任福建省長。 （中新社）
福建省委副書記郭寧寧可望接任福建省長。 （中新社）

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文章摘要整理：

五中全會前，中共再調整6省領導，郭寧寧與諸葛宇杰等人將出任省長，地方高層人事洗牌持續擴大，70後官員接棒趨勢明顯。

中共廿屆五中全會前夕，地方省區大員陸續調整。繼9月底調動六省一把手後，昨天再調動閩湘青滇冀贛六省領導。當中福建省委副書記郭寧寧接任福建省政府黨組書記、可望接任福建省長，將成三位中國女性省長之一。另，曾任中國總理李強部屬的湖北省委副書記諸葛宇杰，獲任青海省政府黨組書記，將接任省長一職。

國務院副秘書長王志軍將接任湖南省委書記。（中新社）
國務院副秘書長王志軍將接任湖南省委書記。（中新社）

其餘四省是國務院副秘書長王志軍接任湖南省委書記，謝衛江為湖南省政府黨組書記，將接任湖南省長；國新辦主任莫高義接任雲南省委書記，劉奇凡任雲南省政府黨組書記，將接任雲南省長；趙辰昕任河北省政府黨組書記，將接任河北省長。陳永奇任江西省政府黨組書記，將接任省長。

國新辦主任莫高義將接任雲南省委書記。 （中新社）
國新辦主任莫高義將接任雲南省委書記。 （中新社）

先前9月底中共已宣布，青海省長羅東川升任省委書記、原省委書記吳曉軍轉任甘肅省委書記、原先任甘肅省委書記的胡昌升轉任西藏自治區黨委書記。福建省長趙龍升任福建省委書記，原省委書記周祖翼轉任河南省委書記；河北省委副書記王陸進升任河南省長；中國工信部長李樂成轉任安徽省委書記、該省常務副省長王東偉升任為代理省長。

再早則有8月底上海市委副書記朱忠明升任市政府黨組書記、中共中央辦公廳副主任孔紹遜升任甘肅省政府黨組書記，兩人隨後都當選上海市長、甘肅省長。7月底則有重慶市長、河北省委書記的異動。

幾番調整後，7月底以來已有11個省市自治區的一把手或二把手進行調整，占全中國的三分之一。

在這輪省級大員調整中，郭寧寧、諸葛宇杰、謝衛江均為「70後」（1970後出生），還包括8月升任上海市長的朱忠明（1972年生），他們的年齡因素對未來更上層樓將較具優勢。

可望成為福建省長的郭寧寧是北京清華大學經濟學博士，註冊會計師。她長期在中國銀行工作，歷任中銀金融市場總部總經理，中銀香港分行、新加坡分行行長，後為中國農業銀行副行長。她將繼黑龍江省長梁惠玲、四川省長施小琳後，中國第三位女性省長。

曾任總理李強副手的諸葛宇杰，獲任青海省政府黨組書記，將接任省長一職。（取材自微博...
曾任總理李強副手的諸葛宇杰，獲任青海省政府黨組書記，將接任省長一職。（取材自微博）

另，將接任青海省長的諸葛宇杰9年前就是時任上海市委書記李強的大管家，46歲就晉升副部級，在副部一級多年後，終於站上「正省部」級官位。

精華 FAQ

  • 福建、青海、湖南、雲南、河北、江西6省同步調整主要領導，涉及省委書記、省政府黨組書記與省長等職務，顯示中共地方高層人事正密集重組。

  • 郭寧寧、諸葛宇杰、謝衛江均為70後，加上8月升任上海市長的朱忠明，合計4人被點名。文章認為他們年齡較具優勢，未來更上層樓的空間較大。

  • 福建的郭寧寧、青海的諸葛宇杰、湖南的謝衛江、雲南的劉奇凡、河北的趙辰昕與江西的陳永奇都將接任省長，其中郭寧寧將成中國第3位女性省長。

李強 國務院

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