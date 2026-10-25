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新聞幕後╱中國官場進入無人絕對安全時代

記者 林則宏
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AI摘要

文章摘要整理：

中共反腐持續升溫，黃奇帆落馬凸顯退休官員也可能被倒查，官場不安全感加劇；文章並指反腐已成為鞏固最高領導人權威與政治路線的重要工具。

中共20屆五中全會本周一至周四在北京召開前，預計缺席人數、開除人數、遞補的中央委員人數都可能創下新紀錄。而在五中全會登場前，重慶前市長黃奇帆官宣落馬，則象徵著中國官場已進入沒有誰是絕對安全的新時代。

中共18大後，中共最高領導人就積極展開反腐肅貪行動。資料顯示，18大至19大期間，共立案審查調查「中管幹部」四百40人，19大至20大期間則是261人。

所謂「中管幹部」是指由中共中央直接管理‌的幹部，基本上都是副省部級及以上高官。儘管歷經18大後長達十年的大清洗，中共官場並未因此形成「不敢腐、不能腐、不想腐」的廉政風氣，20後落馬官員反而更多。

2023年至2025年立案審查調查的中管幹部分別為87人、92人及181人。繼10月13日黃奇帆遭宣告因涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查後，廣西壯族自治區前政協副主席黃日波、北京市副市長夏林茂近日也先後傳出落馬消息。至此，今年累計已有56名中管幹部被查。

亦即，20以來，遭立案審查調查的中管幹部已達416人。預計明年秋天中共21大前，這份名單還會持續增加，甚至不排除再有「大老虎」被捕。在任何國家，一個副部長級或以上官員落馬都不會是小事，但在今天的中國，官員成批淪為階下囚竟已成為一種新常態。

黃奇帆落馬之所以受到關注，主要是因他已於2016年12月卸任重慶市長。黃奇帆擔任重慶市長期間曾共事過的兩位重慶市委書記薄熙來、孫政才先後倒台，黃奇帆卻都能平安脫身，因而被稱為中共政壇的「不倒翁」。

對於黃奇帆落馬原因，大陸財新網指出，可能與其擔任市長期間，重慶部分國有企業「混合所有制改革」存在的問題有關。若真如此，意味中共當前反腐，即便是退休官員至少都可以「倒查十年」。退休多年也不代表平安著陸，那麼今天中國官場又有多少人有自信自己是絕對安全？而一個人人惶惶不可終日的官僚體系，又有多少人還會勇於任事？

耗時十餘年完成「康熙大帝」「雍正皇帝」「乾隆皇帝」三部巨作的已故大陸歷史小說家2月河曾形容，中共當前反腐力度：「讀遍二十四史，沒有像現在這麽強」。2月河如果還在世，恐怕也無法回答，何以史上最強反腐依舊遏制不住官員們「前腐後繼」。

五中全會的主題是討論並通過「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」，但「決定」不會釐清為何過去十多年「愈反愈腐」，而是預計將以黨中央名義對18大以來的反腐整肅路線作出系統性肯定，並以此進一步強化全黨對最高領導人權威和政治路線的服從，為其在21大繼續掌握最高權力創造政治條件。而這也說明，反腐從來就不是單純為了處理官員的腐敗問題。

精華 FAQ

  • 五中全會前，預計缺席、開除與遞補的中央委員人數都可能創新紀錄，多名中管幹部接連被查，顯示官場震盪加劇，反腐高壓仍在持續。

  • 因為黃奇帆已退休多年，外界原以為他能平安著陸，如今仍遭調查，代表反腐可向退休官員倒查，沒有任何人能被視為絕對安全。

  • 文章認為反腐不只是處理貪腐，而是藉由系統性整肅，強化全黨對最高領導人權威與政治路線的服從，為21大權力延續鋪路。

中共

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