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中證實金正恩24日訪丹東 值「抗美援朝」76周年、王滬寧陪同

記者陳宥菘／即時報導
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中國官媒24日晚間報導證實，北韓領導人金正恩當日訪問丹東，並向抗美援朝紀念塔敬獻...
中國官媒24日晚間報導證實，北韓領導人金正恩當日訪問丹東，並向抗美援朝紀念塔敬獻花籃。（取材自央視新聞聯播）

AI摘要

文章摘要整理：

金正恩在「抗美援朝」76周年之際訪問丹東，王滬寧陪同敬獻花籃、會見並考察企業，雙方重申深化中朝友誼與合作。

韓媒24日下午引述南韓政府消息人士披露，北韓領導人金正恩當天經剛通車的新鴨綠江大橋抵達中國遼寧省丹東，是睽違1年多再次訪陸。中國官媒新華社晚間報導證實，中共政治局常委、全國政協主席王滬寧24日陪同金正恩訪問丹東，並向抗美援朝紀念塔敬獻花籃。報導也提到，當天下午，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。

報導表示，王滬寧24日陪同金正恩訪問丹東，轉達中共總書記、中國國家主席習近平的親切問候和良好祝願。

報導表示，當天上午，王滬寧在抗美援朝紀念館廣場迎接並陪同金正恩向抗美援朝紀念塔敬獻花籃。金正恩步入抗美援朝紀念館，參觀「中朝並肩作戰」的珍貴文物史料，金正恩並向紀念館贈送了附有親筆題詞的歷史照片。

隨後，王滬寧與金正恩舉行會見。王滬寧表示，金正恩在「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰76周年」之際專程到訪丹東，充分體現了北韓黨和政府對中朝鮮血凝成友誼的珍視，既是賡續中朝傳統友誼、鞏固友好民意，也是深化政治互信、共謀合作發展，具有重要意義。

王滬寧提到，去年9月和今年6月，習近平和金正恩的互訪，引領中朝傳統友好合作關係邁入新的歷史時期。中方願同朝方一道，推動中朝關係進一步昇華發展。以中朝新鴨綠江大橋開通為契機，拓展人員往來和經貿合作，更好造福兩國人民。加強戰略溝通協作，為捍衛各自主權、安全和發展利益營造和平穩定的外部環境。

報導表示，金正恩請王滬寧轉達對習近平的問候和祝願，並表示自己此次專程來到丹東，緬懷支援朝鮮的中國人民志願軍烈士，表達朝方對抗美援朝英雄們的由衷感謝和永恆敬意。

金正恩提到，習近平今年6月對北韓的「歷史性訪問」，體現了對朝中關係的高度重視，成為兩國關係發展的里程碑。今年是《朝中友好合作互助條約》簽訂65周年，雙方合作前景十分廣闊。願同中方一道，傳承歷史友誼，拓展務實合作，為兩國人民帶來實實在在福祉。

報導表示，當天下午，王滬寧陪同金正恩參觀丹東的汽車工廠，考察生產車間，聽取情況介紹。報導並指，金正恩離開丹東時，王滬寧到中朝新鴨綠江大橋送行。

據央視報導，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅，中共中聯部部長劉海星亦參加會見。

中國官媒24日晚間報導證實，中共政治局常委、全國政協主席王滬寧（右）當日陪同北韓...
中國官媒24日晚間報導證實，中共政治局常委、全國政協主席王滬寧（右）當日陪同北韓領導人金正恩（左）訪問丹東，並舉行會見。（取材自央視新聞聯播）

精華 FAQ

  • 他經新鴨綠江大橋抵達後，先赴抗美援朝紀念館敬獻花籃、參觀文物史料，之後與王滬寧會見，下午又參觀丹東汽車工廠並由王滬寧送行。

  • 王滬寧轉達習近平的親切問候，並指出金正恩在抗美援朝76周年專程來訪，體現對中朝友誼的珍視，雙方應借新橋開通擴大往來與合作。

  • 金正恩表示感謝中國人民志願軍支援朝鮮，並稱習近平6月訪朝具有里程碑意義；他也提到友好合作互助條約65周年，盼與中方拓展務實合作。

金正恩 中共 北韓

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