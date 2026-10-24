五中全會前宣示高壓反腐 習近平鞏固權威、鋪路第4任？
五中全會聚焦全面從嚴治黨，習近平在會前強調反腐高壓與政治統一，外媒認為此舉意在鞏固權力並為2027年前的領導層變局鋪路。
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五中全會聚焦全面從嚴治黨，習近平在會前強調反腐高壓與政治統一，外媒認為此舉意在鞏固權力並為2027年前的領導層變局鋪路。
中共二十屆五中全會26日登場，此次主題「全面從嚴治黨」；而五中全會前，中共政治局昨開會再次強調保持懲治腐敗高壓態勢。外媒引述分析人士指出，外界普遍預期中共總書記習近平將在明年召開的中共第二十一次全國代表大會上，開啟第四個黨總書記任期，這次五中全會將為他提供進一步鞏固權力、強化思想統一，及加深個人對中共影響力的機會，同時表明習近平希望在競爭激烈的2027年黨代會之前，推動全系統範圍內的變革。
據新華社，習近平主持23日召開的中共政治局會議，會議強調中央和國家機關是踐行「兩個維護」的第一方陣，要不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，強化履職盡責的政治擔當，堅決貫徹落實黨中央重大決策部署。同時，嚴格落實管黨治黨政治責任，以更高標準、更實舉措抓好全面從嚴治黨各項工作，保持懲治腐敗高壓態勢。
路透引述分析人士指出，五中全會可能是2027年領導層改組前的最後一次重要黨內會議。儘管專家普遍預期習近平主席將在中共21大第四次連任黨主席，但此次五中全會為他提供鞏固權威、鞏固其在統治世界第二大經濟體的黨內地位的機會。
中共人士表示，官員們將審議「有關持續推進全面嚴格黨內治理的問題」；與此同時，習近平正加大力度推進他於2014年發起的內部紀律整頓運動。數百萬人在習近平的反腐運動中受到不同程度的調查，已清除數百名高級官員和高級將領，其中甚至包括習近平曾經的盟友。
批評者認為，這些包括軍隊最高層在內的清洗行動正在破壞穩定並削弱戰鬥力，但中共稱軍隊必須經歷「浴火重生、淬鍊新生」。
報導引述倫敦托尼·布萊爾研究所中國問題高級政策顧問魯比·奧斯曼表示，「這次全會可能與其說是決定個別人的晉陞，不如說是向外界釋放信號，表明習近平希望在競爭激烈的2027年黨代會之前推動全系統範圍內的變革。」
有分析認為，習近平有能力繼續保住中共中央總書記、中央軍事委員會主席、中國國家主席這三個最高職位，並再掌權六年。
蘇黎世大學的讓·克里斯托弗·米特爾施泰特指出，隨著調查和清洗行動導致中央委員會成員人數減少，其成員出席率「很可能創下『後毛澤東時代』各次全會中的最低紀錄，低於去年10月的168名正式委員和147名候補委員」。
政治局會議重申中央和國家機關要踐行「兩個維護」，並以更高標準落實全面從嚴治黨，持續保持懲治腐敗高壓態勢，凸顯習近平對黨內紀律與政治忠誠的要求。 外媒與分析人士認為，這不只是反腐措施，更是習近平在2027年黨代會前進一步鞏固權威、強化思想統一，並向全系統釋放推動變革訊號的政治操作。 報導指出，反腐已清除數百名高級官員與將領，甚至包括習近平舊盟友；隨著中央委員會人數減少，五中全會出席率可能創後毛澤東時代新低。
精華 FAQ
政治局會議重申中央和國家機關要踐行「兩個維護」，並以更高標準落實全面從嚴治黨，持續保持懲治腐敗高壓態勢，凸顯習近平對黨內紀律與政治忠誠的要求。
外媒與分析人士認為，這不只是反腐措施，更是習近平在2027年黨代會前進一步鞏固權威、強化思想統一，並向全系統釋放推動變革訊號的政治操作。
報導指出，反腐已清除數百名高級官員與將領，甚至包括習近平舊盟友；隨著中央委員會人數減少，五中全會出席率可能創後毛澤東時代新低。
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