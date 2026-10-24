五中全會前宣示高壓反腐 習近平鞏固權威、鋪路第4任？

紀念中國工農紅軍長征勝利90周年大會22日在北京人民大會堂隆重舉行。國家主席習近平發表講話。 (新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 五中全會聚焦全面從嚴治黨，習近平在會前強調反腐高壓與政治統一，外媒認為此舉意在鞏固權力並為2027年前的領導層變局鋪路。

中共 二十屆五中全會26日登場，此次主題「全面從嚴治黨」；而五中全會前，中共政治局昨開會再次強調保持懲治腐敗高壓態勢。外媒引述分析人士指出，外界普遍預期中共總書記習近平 將在明年召開的中共第二十一次全國代表大會上，開啟第四個黨總書記任期，這次五中全會將為他提供進一步鞏固權力、強化思想統一，及加深個人對中共影響力的機會，同時表明習近平希望在競爭激烈的2027年黨代會之前，推動全系統範圍內的變革。

據新華社，習近平主持23日召開的中共政治局會議，會議強調中央和國家機關是踐行「兩個維護」的第一方陣，要不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，強化履職盡責的政治擔當，堅決貫徹落實黨中央重大決策部署。同時，嚴格落實管黨治黨政治責任，以更高標準、更實舉措抓好全面從嚴治黨各項工作，保持懲治腐敗高壓態勢。

路透引述分析人士指出，五中全會可能是2027年領導層改組前的最後一次重要黨內會議。儘管專家普遍預期習近平主席將在中共21大第四次連任黨主席，但此次五中全會為他提供鞏固權威、鞏固其在統治世界第二大經濟體的黨內地位的機會。

中共人士表示，官員們將審議「有關持續推進全面嚴格黨內治理的問題」；與此同時，習近平正加大力度推進他於2014年發起的內部紀律整頓運動。數百萬人在習近平的反腐運動中受到不同程度的調查，已清除數百名高級官員和高級將領，其中甚至包括習近平曾經的盟友。

批評者認為，這些包括軍隊最高層在內的清洗行動正在破壞穩定並削弱戰鬥力，但中共稱軍隊必須經歷「浴火重生、淬鍊新生」。

報導引述倫敦托尼·布萊爾研究所中國問題高級政策顧問魯比·奧斯曼表示，「這次全會可能與其說是決定個別人的晉陞，不如說是向外界釋放信號，表明習近平希望在競爭激烈的2027年黨代會之前推動全系統範圍內的變革。」

有分析認為，習近平有能力繼續保住中共中央總書記、中央軍事委員會主席、中國國家主席這三個最高職位，並再掌權六年。

蘇黎世大學的讓·克里斯托弗·米特爾施泰特指出，隨著調查和清洗行動導致中央委員會成員人數減少，其成員出席率「很可能創下『後毛澤東時代』各次全會中的最低紀錄，低於去年10月的168名正式委員和147名候補委員」。