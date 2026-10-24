替杜特蒂家族助威？遼寧艦出現在菲律賓蘇祿海

菲律賓一軍事帳號NextGen PHDefense（下一代菲律賓國防）貼出疑似遼寧艦的航母照片，並指其出現在三寶顏市與巴西蘭島附近海域。（取材自NextGen PHDefense臉書帳號）

AI摘要 文章摘要整理： 多方社群貼文指稱遼寧艦疑現身菲律賓蘇祿海與巴西蘭海峽附近，推測其自南海持續南下；但相關位置尚未獲官方證實，並被解讀可能帶有政治意味。

中國軍事博主「沈默的山羊」在微博上貼文稱，遼寧艦 被目擊出現在菲律賓棉蘭老島以西的蘇祿海，這是它10月中旬穿過巴士海峽進入南海後的最新動向；並稱有菲律賓方面分析認為，編隊可能繼續南下駛向澳大利亞方向。另一菲律賓的軍事臉書帳號則在昨天發出貼出一張疑似遼寧艦的照片，並附上文字稱，「中國航母，可能是遼寧號」。

在這一名為「NextGen PHDefense」（意為下一代菲律賓國防）的菲律賓軍事臉書帳號上的附文還包括該帳號的一社區成員的留言，它稱：「今天上午11點20分，我剛從三寶顏市和巴西蘭島之間經過」。似顯示該照片就是這位成員所拍，並暗示遼寧艦被拍到的位置，就是在三寶顏市與巴西蘭島之間。

三寶顏市（Zamboanga City ）位置就在棉蘭老島亦即台灣所稱民答那峨島西邊三寶顏半島的最頂端，而其南方隔著一個狹窄的巴西蘭海峽就是巴西蘭島（Basilan）。按NextGen PHDefense所稱，遼寧艦就在這兩地之間的海域被發現。

而三寶顏市的臉書帳號也發文稱，「中國航空母艦遼寧號被發現在三寶顏和巴西蘭附近，具體來說是在巴西蘭海峽。」

日本統合幕僚監部曾在10月15日發布訊息稱，遼寧艦在石垣島以南250公里處，其後駛向南海，但自此之後，遼寧艦的動向即成謎。這次是日本統合幕僚監部公布其監控動態後，首次被揭露的遼寧艦位置訊息。

而這一訊息與當初日本防衛省有關它駛向南海的說法完全吻合，顯示遼寧艦進入南海後可能一路向南，隨後越過巴拉望島進入蘇祿海，並抵達巴西蘭海峽附近。

由於民答那峨正是菲律賓前總統杜特蒂 及其現任副總統的女兒薩拉的政治基盤所在，但薩拉如今正被菲總統小馬可仕掌控的系統指控涉嫌威脅刺殺總統，受賄、不法挪用資金及財產來源不明等多個罪嫌，面臨被判有罪及被彈劾等政治絞殺，遼寧艦出現在杜特蒂家族主控的民答那峨島附近，是否有替薩拉助威、撐腰的政治暗示，不免引人遐想。

目前遼寧艦的位置訊息還未被任何官方機構證實，作為菲律賓國防部門的菲律賓武裝部隊（AFP）並未發出任何遼寧艦的官方訊息。

中國軍事博主沈默的山羊將遼寧艦被發現的大致位置，進行標記。紅點指遼寧艦位置，而它的東方就是三寶顏市，三寶顏市南方即為巴西蘭島。 (取材自 沈默的山羊微博公眾號)