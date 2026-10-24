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李強？蔡奇？習近平密集打虎 「髒池子」如何挑接班人？

中國新聞組／北京24日電
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中國中央總書記習近平的接班人尚未浮上檯面。(新華社) 新華通訊社
中國中央總書記習近平的接班人尚未浮上檯面。(新華社) 新華通訊社

AI摘要

文章摘要整理：

外媒分析指出，習近平在反腐與打虎後仍面臨高官腐敗未解、接班人不明的難題，而李強、蔡奇雖權力上升，卻被定位為忠誠執行者而非繼承者。

儘管外界預期中共總書記習近平明年將再連任，但他的接班人選近日也引發外媒關注；外媒引述專家指出，在密集「打虎」下，習近平如今不得不面對自己要在已被汙染的池子裡挑人。中國政壇至今沒有明確的接班人，反映習近平面臨兩難：不指定接班人有助維持權威，指定接班人則可能提前形成新的權力中心。

據BBC(英國廣播公司)報導，美國喬治亞州立大學政治學教授安德魯·魏德曼(Andrew Wedeman)表示，「過去十幾年裡，習近平的反腐運動累積驚人的戰果，但他並沒有贏得這場戰爭。」高官落馬數量長期居高不下，說明這一效果沒有達到預期。

魏德曼認為，習近平如今不得不面對的，是那些在他任內被提拔上來的人當中的腐敗問題；他形容，習近平把落馬的「老虎」清除，再提拔新人接替，卻發現自己是在一個已被汙染的池子裡挑人。

五中全會是觀察二十一大前人事布局的重要窗口，但中國政壇至今沒有明確的接班人，分析人士認為，這反映習近平面臨兩難：不指定接班人有助維持權威，指定接班人則可能提前形成新的權力中心。

至於常被外界列入接班討論名單的現任政治局常委、國務院副總理丁薛祥雖獲得常委席位，但實權遭到某種程度削弱。而從近日官媒大幅報導總理李強出訪等行程來看，李強地位上升，但未必會成為接班人。

美國權威雜誌「外交政策」(Foreign Policy)近期發文指出，不論是總理李強，還是掌管黨務的蔡奇，都不可能成為接班人。因習近平在權力分配上採取嚴格的「分權制衡」策略，讓排名第二的李強掌「政府與經濟事務」，排名第五的蔡奇掌「黨務、安全與意識形態」。這種雙軌並行架構，本質上是為了防止單一親信權力過大、威脅最高權威。

且從年齡上看，蔡奇僅比最高層小兩歲，李強小六歲，兩人在年齡梯隊上完全不具備「跨代接班」優勢。在最高層眼中，他們的定位始終是忠誠的「執行者」與助手，而不是未來權力繼承人。

精華 FAQ

  • 因為被清除的「老虎」雖多，但新提拔進入體制的人也可能出現貪腐問題。專家認為，這表示習近平並未真正贏得反腐戰爭，只是持續在已受污染的人事池中換人。

  • 分析指出，若不指定接班人，可維持習近平的最高權威，避免提前形成新的權力中心；但若太早指定，接班人可能迅速累積政治資本，反而削弱現任領導人的控制力。

  • 外媒認為，習近平對權力分工採取嚴格制衡，讓李強管政府與經濟、蔡奇管黨務與安全，兩人更像忠誠助手而非繼承者；加上年齡優勢不足，也缺乏跨代接班條件。

習近平 李強 中共

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