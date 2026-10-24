接班無望？胡春華缺席紀念長征90年大會 網傳全家失聯

政協副主席胡春華缺席「長征」勝利90周年大會，引發關注，圖為他2025年視察米林水庫，慰問工人。 (新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 習近平出席長征90年紀念大會並率高層亮相，卻傳出胡春華缺席主席台、甚至與家人失聯，引發外界對其政治處境的關注。

中共 22日在北京人民大會堂隆重舉行紀念中國工農紅軍「長征」勝利90周年大會，習近平 出席並發表講話，中共高層集體亮相；但從央視新聞聯播的大會畫面來看，一個不同尋常的細節引起注意：中國全國政協副主席胡春華沒有出現在主席台上，網上更傳出其與家人都失聯的消息。

距離中共五中全會開幕僅剩3天之際，北京周四舉行紀念「長征」90年大會，中共總書記習近平發表講話；該紀念大會規格極高，習近平率領一眾中共正副國級官員集體亮相主席台。中央社報導，根據央視新聞聯播的現場畫面，鏡頭挨個掃過主席台時，本應依政協副主席排名坐在沈躍躍和王勇之前的胡春華並未出現。

中共高層政治活動中，重要人物的公開露面、座次變化和連續缺席，歷來都是外界觀察政治動向的重要線索；胡春華曾擔任中央政治局委員、國務院 副總理，也是中共18大培養的20大接班人，但他在20大被逼退中央政治局，以59歲的年齡轉任全國政協副主席。

習近平掌權前，中共內部有「隔代指定」接班人的「規矩」，胡春華和孫政才是胡錦濤指定的接班人，兩人當時都是政治局委員，但孫政才在19大召開前幾個月遭清洗，胡春華雖保留政治局委員，但被邊緣化，直至20大退出政治局，轉任政協副主席。

按照中國全國政協副主席的排名，石泰峰位列第一，同時身兼中央政治局委員，因此坐在主席台第一排。排在石泰峰之後的，依次是胡春華、沈躍躍和王勇，但央視畫面顯示坐在相關位置上的卻是沈躍躍和王勇，胡春華並未出現。查閱中國全國政協網站，胡春華仍名列副主席職位。中國官方近期並沒有任何關於胡春華出京調研或外訪的行程報導。

前蒙古官員杜文22日率先在X平台發帖聲稱，經其啟動北京線人多方聯繫，確認胡春華及其家人已失聯，疑似出事。

X平台的政治評論人蔡慎坤認為，胡春華究竟只是不在京缺席，還是出現更深層次的政治變故？接下來，最值得關注的是他是否繼續出席全國政協重要會議、是否還有新的公開活動，以及官方是否會對其職務或政治地位作出進一步說明。據指出，如果胡春華持續缺席重要政治活動，那麼昨天主席台上空缺，就不再是一個孤立細節。