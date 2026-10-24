美緊盯中國敏感科技 財部新規草案限縮美企投資AI、生技領域

美國政府22日提出新規草案，計畫加強美國企業及投資人對中國敏感科技領域的投資限制，包括人工智慧(AI)、極音速武器及生物科技等領域。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國財政部提出COINS Act新規草案，擬加強限制美企與投資人投資中國等敏感科技領域，AI交易全面禁止，生技與晶片則依風險申報或限制。

美國川普政府22日提出新規草案，計畫加強美國企業及投資人對中國敏感科技領域的投資限制，包括人工智慧(AI)、極音速武器及生物科技等領域，新規並區分禁止交易與須申報交易。

美國財政部 公布「全面對外投資國家安全法」(簡稱COINS Act)的新規草案。這份草案涵蓋先進晶片與AI領域，也涵蓋部分生技相關化合物、材料及技術，包括腦機介面。

美國最初的對外投資審查機制只針對中國，但COINS Act將「受關注國家」範圍擴大至古巴、伊朗、北韓、俄羅斯，以及「馬杜洛 政權統治下」的委內瑞拉 。投資人若計畫投資這五個國家的六大領域，需進行申報，而涉及AI領域則完全被禁止。

草案將在公眾意見徵詢期結束後定案，這是美國為防止外國利用兼具民用與軍事用途的技術危害國家安全而採取的最新措施。COINS Act通過後，川普政府依法必須擬定相關指引。

財政部長貝森特表示，這項草案將強化現有的對外投資安全計畫，防止對手利用美國資金發展可能威脅美國國安的關鍵技術。草案也將讓美國及外國投資人更了解投資規則，有助維持開放的投資環境。

這項草案提出前的一個月，川普曾在華府會見中國國家主席習近平，雙方同意將貿易戰休兵期延長兩個月至2027年1月。

華府智庫「捍衛民主基金會」研究美中競爭的專家辛格頓(Craig Singleton)表示，財政部這次提出的草案中，生技相關規定尤為重要。他說：「生技與華爾街及一般民眾息息相關」，這個領域不僅影響未來藥物與治療方式的發展，部分相同技術也可能提升中國軍事能力，或加深美國對中國供應鏈的依賴。

他指出，財政部此舉旨在提醒投資人，流入中國部分生技領域的資金涉及國安風險，因此將面臨更嚴格的審查。

草案指出，部分先進或敏感生物科技可能涉及生物武器擴散的重大風險。美方也密切關注可能應用於軍事、情報蒐集和大規模監控的技術。財政部表示，草案擬禁止部分涉及改造病患細胞或基因的治療，以及免疫療法相關投資。草案料將引發美國政府與生技產業的遊說角力。近年來，美國生技業者愈來愈仰賴中國進行早期藥物研發。

生技創新組織是華府生技產業主要遊說團體，該組織已針對草案表達疑慮。

該組織表示，「我們必須確保政府不會採取過於廣泛的限制，以免增加創新者與投資人面臨的不確定性，也可能在無意間削弱美國生技產業競爭力」。消息引發中國生技股下跌。