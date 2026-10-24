ASML供應商換涉俄中企玉莎 歐中磋商互撤制裁

AI摘要 文章摘要整理： 歐盟與中國據報磋商互撤制裁，中方提議以解除湖北玉莎制裁交換歐盟移除ASML供應商Sindlhauser管制，歐盟內部對此仍存分歧。

歐盟 與中國月初舉行貿易談判達成多項共識後，雙方據報正磋商互相解除對方一家企業的制裁。中國提出把半導體設備廠艾司摩爾(ASML)的德國 供應商辛德豪瑟(Sindlhauser)從出口管制清單中移除，以換取歐盟撤銷制裁湖北玉莎集團，該公司被指向俄羅斯 買家出售敏感歐洲科技。

中央社引述香港南華早報報導，湖北玉莎集團是一家紡織製造商，俄烏戰爭爆發後，於2025年遭歐盟制裁。愛爾蘭時報(The Irish Times)此前一項調查指出，玉莎集團曾將愛爾蘭製造的天線運往俄羅斯企業Quasar，而Quasar因涉及俄羅斯入侵烏克蘭，先前已遭到美國制裁。

報導引述消息人士指出，中國承諾，若玉莎集團被撤銷制裁，將不再向與俄羅斯軍方關聯企業運送禁運物品；中方也會把德國高階材料供應商Sindlhauser Materials GmbH從出口管制清單中移除。

報導說，今年7月，為回應歐盟第21輪對俄制裁，中國對Sindlhauser實施出口管制，切斷其獲取稀土及其他關鍵礦產的管道。Sindlhauser生產的專門材料用於半導體業的精密塗層，也是艾司摩爾(ASML)的供應商之一，相關礦產在生產過程至關重要。

報導稱，歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇(Maros Sefcovic)在本月初於北京舉行的歐中貿易談判期間，接獲上述提議。

消息人士透露，歐盟常駐代表委員會(COREPER)21日討論時，部分成員國對撤銷制裁一家曾被指協助俄羅斯戰爭的企業，持保留意見。歐盟目前尚未有最終決定，預料下周會繼續討論。

歐中本月初在北京進行貿易談判，雖然達成多項共識，其中包括歐盟將限制中國油電混合動力汽車的進口量，但雙方的貿易分歧未解。

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)在本月中的歐盟峰會表示，將提出名為「歐盟多元化」(Diversify EU)措施，明訂當任何成員國遭受脅迫或報復時，歐盟可採取的行動。

歐洲議會國際貿易委員會代表團將於27日至29日訪問中國，並與中國商務部進行會談，預計內容涵蓋產能過剩、不公平競爭等議題。